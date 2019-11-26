وزير الداخلية يصدر قرارًا بتحديد قدرات لنشات الشرطة في البحيرات الحدودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، القرار الجمهوري رقم 294 لسنة 2019، بشأن تحديد قدرات لنشات شرطة المسطحات المائية بالبحيرات الحدودية. وأصدر وزير الداخلية قرار بتحديد قدرات لنشات شرطة المسطحات المائية بالبحيرات الحدودية، المشار إليه بحد أدنى 18 عقدة بما يعادل 32.4 كم/ ساعة.

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