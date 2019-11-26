ثلاثة أشقاء يتبرعون بمبلغ رمزي لصالح أسر الشهداء ومصابي الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل عددًا من قيادات وضباط الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية، ورعاية أسر شهداء ومصابي الشرطة بقطاع الإعلام والعلاقات، الطالبة "بسمة، وشقيقيها" وأسرتهم (الوالد، الوالدة) بمقر الإدارة.

وتم الترحيب والاحتفاء بهم ونقل تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لهم، مؤكدًا على أن نجاح جهود رجال الشرطة في كافة المجالات ترتكز في المقام الأول على مدى تعاون المواطنين مع أجهزة وزارة الداخلية تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية التي تلعب الدور الأعظم في دعم جهود الدولة لمواجهة الجريمة والإرهاب.

وأعربت "بسمة حسام حسنى"، (طالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة)، وشقيقيها الطفلين "إسلام، وزياد" عن رغبتهم في التبرع بمبلغ رمزي؛ لصالح أسر شهداء ومصابي الشرطة، تقديراً لما قدمه الشهداء الأبرار من تضحيات لأمن الوطن والمواطنين، وتعبيراً عن مساندتهم لجهود رجال الشرطة الأبطال في مواجهة الإرهاب.

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وقالت وزارة الداخلية إن لتلك المبادرة عظيم التقدير، لما لها من مدلول كبير حول التفاف المواطنين واصطفافهم خلف مؤسسات الدولة، ودعم جهودها في مواجهة أي محاولة للمساس بأمن الوطن واستقراره.

وقد أعربت الطالبة وأسرتها عن بالغ شكرهم لاهتمام وزارة الداخلية وترحيبها بمبادرتهم، مؤكدين تقديرهم للجهود التي يبذلها رجال الشرطة بالأمن في ربوع الوطن.