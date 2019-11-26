أخبار مصر | محافظ الجيزة يكلف أحد الشباب للعمل نائبا لرئيس حى الدقى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يكلف أحد الشباب للعمل نائبا لرئيس حى الدقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتكليف الأستاذ محمود فؤاد للعمل نائباً لرئيس حى الدقى وذلك تزامناً مع خطة الدولة فى ضخ دماء جديدة شابة للعمل بالأجهزة المحلية لتتولى مسيرة القيادة مستقبلاً إضافة إلى رفع كفاءة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين . وقد وجه المحافظ بضرورة الالتزام برفع مستوى الأداء والتواجد الميداني الدائم والتواصل مع المواطنين لحل مشكلاتهم ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والنظافة وإزالة مخالفات البناء وإحداث تغيراً ملحوظاً .

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