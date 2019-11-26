أخبار مصر | محافظ القاهرة: البدء في إزالة 63 عقارا بمنطقة الرزاز للخطورة الجيولوجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: البدء في إزالة 63 عقارا بمنطقة الرزاز للخطورة الجيولوجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على استمرار جهود المحافظة في إزالة المناطق العشوائية الخطرة بالدويقة بحي منشأة ناصر طبقاً لتقارير اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة المحافظة ونقل سكانها إلى مساكن آمنة.

حيث بدأت أجهزة المحافظة منذ أمس في إزالة منطقة الرزاز بالدويقة وتضم 63 عقار تم حصر كافة الأسر المقيمة بها والبالغ عددهم حوالي 370 أسرة تم نقل وتسكين 81 أسرة منهم حتى الآن بمساكن الأسمرات 3 وجاري تسكين باقي الأسر المستحقة ، وتم الانتهاء من إزالة 6 عقارات بالكامل وتخريب 3 عقارات وجاري إزالتهم .

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير كافة المعدات اللازمة لأعمال الإزالة ، والتنسيق مع أجهزة الأمن لإخلاء العقارات ونقل سكانها وتسليمهم الوحدات السكنية المجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة اللازمة بمشروع الأسمرات 3 طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والذي يشمل كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار للمواطنين المنتقلين إليها حيث يضم مشروع الأسمرات 3 ملاعب ووحدات صحية وحضانات أطفال ومنافذ توزيع أغذية ومخبز ومسجد وكنيسة، بالإضافة إلى إنشاء 176 محل تجاري أسفل العمارات البالغ عددها 124 عمارة تضم ( 7298 ) وحدة سكنية تم إنشاءها بتكلفة تقارب 2 مليار جنيه.

وأصدر المحافظ تعليماته بالبدء فوراً في أعمال تدبيس الحافة الجبيلة المطلة على الموقع بعد إزالته وإخلائه لتأمين المنطقة من أي انهيارات أو تساقط صخور مستقبلاً .