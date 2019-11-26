أخبار مصر | عاجل.. أربع حوادث اعتداء على المستشفيات فى يوم واحد.. و"الأطباء" تستنجد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أربع حوادث اعتداء على المستشفيات فى يوم واحد.. و"الأطباء" تستنجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نقابة الأطباء، إنه اليوم الثلاثاء، شهد وقوع أربع اعتداءات متتالية على أطباء بالمستشفيات واثناء تإدية عملهم.

وأضافت النقابة خلال بيان صحفي، أن تكرار الإعتداءات يحولها إلى ظاهرة وبدورها قد تتحول الى عادة اذا لم يتم مواجهتها والتصدى لها وايقافها فمن حادثة إعتداء على المستشفيات وأطباءها مرة كل فترة، الى اعتداء كل يوميا حتى وصلنا الى أربع حوادث اعتداء فى يوم واحد فى اربع أماكن متفرقة.

وذكرت النقابة الأربعة اعتداءات والتي جاءت كالآتي:

الاعتداء الأول: تم الاعتداء على طبيبة القلب بقسم الرعاية المتوسطة، بمستشفى القلب بطنطا، واصيبت بعدة جروح واصابات متوسطة، وتم عمل محضر باسم المستشفى، كما تعرضت المستشفى لتلفيات ايضا مثبتة فى محضر الشرطة.

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الاعتداء الثانى: وقع على الطبيب محمد أحمد عبد الحميد، نائب عظام، بمستشفى الساحل التعليمى، وذلك اثناء تادية عمله، وتم عمل محضر بالواقعة ومذكرة من النائب الادارى للمستشفى وجارى العرض على النيابة.

الاعتداء الثالث: وقع على الطبيب المقيم أحمد السباعى، فى مستشفى الهلال للعظام، وذلك اثناء عمله، والسبب هو طلبه من الحضور بعض الهدوء لكى يتمكن من مباشرة الحالات وبعد شد وجذب تحول الأمر الى اعتداء بدنى ولفظى على الطبيب من قبل اسرة مريض نتج عنها اصابات بالغة للطبيب وتلفيات بالمستشفى جارى حصرها وعمل محضر الشرطة.

الاعتداء الرابع: وقع على طبيب مقيم بمستشفى الإصلاح، فى شبرا، ونتج عنها اصابات بالغة، لكن الطبيب أضطر الى التصالح بعد سيل جارف من الاعتذارات من قبل المعتدين عليه.

وتهيب النقابة كل الجهات المعنية للقيام بدورها فى التصدى لهذه الظاهرة وايقافها سواء الجهات الادارية واقسام الشرطة التى يعانى معها الطبيب فى عمل مذكرة إعتداء باسم المستشفى لإعتبار الاعتداء وقع على منشاة طبيبة وطبيب أثناء عمله لكن كثيرا ما تعمل المستشفيات واقسام الشرطة الى تكييف الواقعة على أنها مشاجرة وليس اعتداء على طبيب ومنشأة طبية ليترك الطبيب دون حماية فى النهاية، ولذا يبذل اعضاء النقابة ومحاميها جهود كثيفة لتكييف الواقعة اعتداء على المستشفى وليس مشاجرة.

وايضا تهيب النقابة بالجهات التنفيذية والتشريعية سرعة إصدار قانون تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء المعطل بمجلس النواب منذ سنوات لايقاف هذا الخطر الداهم الذى يحيط بالأطباء والمستشفيات.