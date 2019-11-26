أخبار مصر | برلماني يقترح تطبيق تجربة "أوبر وكريم" في قطاع السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يقترح تطبيق تجربة "أوبر وكريم" في قطاع السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن فكرة الرئيس السيسي فيما يخص دخول شركة أوبر وكريم في قطاع النقل الجماعي رؤية ستقضي علي مشكلات النقل الجماعي في مصر وتحد من الازدحام وتوفير بدائل نقل أفضل للمواطن المصري وتعمل على معالجة تعديات سائقي الميكروباص قائلا" مش هيكون قدام سائقي الميكروباص والاتوبيسات إلا التطوير من خدمتهم للركاب".

وأضاف بدوي، أن مشاركة القطاع الخاص هو الحل السحري والأمثل من أجل توفير خدمة تليق بمستوى المواطن، ودخول القطاع الخاص في النقل الجماعي ستحد من الطلب علي وسائل النقل الحكومي، لافتا إلي أن فكرة الرئيس توازي ما هو متاح في معظم دول أوروبا من وسائل أكثر آدمية ورفاهية وخلق أجواء تنافسية تعود بالنفع علي غالبية الشعب المصري، كما تعتبر بداية الطريق للقضاء علي عشوائية النقل الفردي المملوكة للأشخاص.

واقترح عضو لجنة والمواصلات، دخول شركات القطاع الخاص أيضا في قطاع السكك الحديد من خلال إضافة بعض العربات التابعة للشركات الخاصة التي بدورها ستساهم في تطوير السكك الحديد وتخدم المواطن البسيط أولا حيث سيذهب القادرون للعربات الخاصة ويستفيد المواطن البسيط بان يجد مكان له بالقطارات التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن التجربة في بدايتها تقتصر علي المساهمة الجزئية علي ان يتم بعد ذلك إنشاء خطوط سكك حديد جديدة مملوكة كليا للقطاع الخاص، قائلا "القطاع الخاص بكافة المجالات يساهم في التنمية والتطوير ويقضي علي الاحتكار، على أن يقتصر دور الحكومة في المراقبة والتنظيم وضبط آليات تحديد الأسعار.