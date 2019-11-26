أخبار مصر | متحدث البرلمان: مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تقود أكبر معركتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان: مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تقود أكبر معركتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، بالمشروعات القومية العملاقة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمحافظتي شمال سيناء وبورسعيد.

وأكد صلاح حسب الله، أن منطقة القناة ستصبح واحدة من أهم المناطق الاستثمارية والصناعية الواعدة على مستوى العالم بعد مشروعات البنية الأساسية والتحتية التى أنجزتها مصر داخل هذه المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة خاصة مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات الأنفاق والطرق والكباري، مُشيرًا إلى أن الرئيس السيسى كان واضحا كعادته دائما عندما أكد فى حديثه للمصريين أنه لا يوجد قطاع من قطاعات التنمية فى مصر مطلوب العمل فيه إلا واقتحمناه، وأن شبكة الطرق التى يجرى إقامتها تعد جزءا متواضعا مما يتم إنجازه وأنه تم خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (أى أكثر من 200 مليار دولار).

كما أكد حسب الله، أن الجميع يعى ويدرك تأكيد الرئيس السيسى بأن تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحا منذ 15 عاما، لكنه تأجل العمل فيه بسبب حجم الأموال الكبيرة المطلوبة وأن شبكة الطرق من القاهرة في اتجاه بورسعيد والإسماعيلية والعين السخنة سواء كانت طولية أو عرضية على امتداد من بورسعيد إلى السويس أو محور 30 يونيو، علاوة على المحاور الموجودة شرق القناة، عمل ضخم جدا وتكلفته كبيرة للغاية والهدف منها هو تهيئة النجاح للمنطقة الاقتصادية، مُوجهًا التحية لكل يد مصرية شريفة ووطنية ساهمت فى إنجاز هذه المشروعات القومية الكبرى بالتوازي مع مواجهة الأبطال البواسل صقور القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية ونجاحهم فى أشرف وانبل معركة ضد الشياطين من قوى الشر والظلام والإرهاب، مؤكدا أن مصر هى الدولة الوحيدة على مستوى العالم التى تقود أكبر معركتين الأولى معركة البناء والتنمية الشاملة والثانية معركة مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود وقد نجحت فى المعركتين بشهادة العالم كله.