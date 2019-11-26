أخبار مصر | من البداية للنهاية.. الرئيس يفتتح عددا من المشروعات التنموية ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من البداية للنهاية.. الرئيس يفتتح عددا من المشروعات التنموية ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، عددا من المشروعات التنموية الكبرى بنطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء.

تضمنت أنفاق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس، وافتتاح المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة جنوب الرسوة، وافتتاح عدد من الأرصفة لميناء بورسعيد وافتتاح الصالة المغطاة بالعريش، وافتتاح محور 30 يونيو بطول 210 كم، كما تم تدشين منظومة التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد.

بدأت المراسم بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى منطقة الاحتفال بجنوب بورسعيد.

كلمة المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية

واستمع الرئيس لكلمة المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية أشار فيها إلى مبادرة الرئيس لتشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار نحو الصناعة التكميلية وتمكين الشباب وصغار المستثمرين للحصول على مصنع جاهز بالتراخيص للارتقاء بالصناعة المصرية، كما تم عقد بروتوكولات مع عدد من البنوك وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل والماكينات اللازمة لتلك المشروعات.

كما تم نقل الصناعات إلى مناطق صناعية مؤهلة مما يؤدى إلى جودة المنتج بالإضافة إلى إنشاء 16 مجمع صناعى ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص " ضم 4812 وحدة مقسمة على عدة مراحل للتنفيذ، بتكلفة إجمالية بلغت 403 مليون جنيهًا على مساحة 181 ألف م2 مقسمة إلى 118 وحدة صناعية على مساحة إجمالية تتراوح بين 1080 م2، مشيرًا إلى عدد من نماذج لمجموعة من المصانع التى نفذت بالفعل والتى وفرت أكثر من 17 ألف فرصة عمل للشباب.

وعبر الفيديو كونفرانس أعطى الرئيس أشارة البدء لافتتاح عدد من المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة.

فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان "خطوات إلي المستقبل"

وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا بعنوان " خطوات إلى المستقبل" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تناول ماتم تنفيذه من إنجازات قومية هائلة على أرض بورسعيد وسيناء وأشار الفيلم أن أرض سيناء التى أتروت بدماء الشهداء تسقى الأن بعرق التنمية والبناء والتعمير من أبناء مصر المخلصين، وأنه لربط سيناء بوادى النيل والدلتا كانت هناك ضرورة لتطوير وزيادة منظومة الأنفاق للقضاء على حالات التكدسات المرورية ولتقليل زمن عبور الأفراد والشاحنات والسيارات.

وعن أنفاق بورسعيد أوضح الفيلم أن منظومة الأنفاق الجديدة تعتبر إعجاز هندسى سابق فيه المصريين الزمن، وأكد قدرة المصريين على تحدى المستحيل للوصول لمنظومة متكاملة تراعى أعلى معايير الأمان والسلامة ومناطق خدمية بأعلى المعايير العالمية لتخرج أنفاق بور سعيد للنور كإنجاز يفوق الإعجاز بأيدي المصريين، ولاستيعاب الطاقة المرورية الهائلة والمتوقع زيادتها مع زيادة المشروعات التنموية الجديدة ما حتم بناء وتطوير منظومة متكاملة من الطرق والمحاور أهمها محور 30 يونيو، وربط محافظات القناة بالطرق المتجهة من وإلى القاهرة دون الحاجة للسير فى الطرق الداخلية لمدن القناة، وتحقيق متطلبات التنمية لمحور قناة السويس وربط الموانىء ببعضها البعض مثل موانئ شرق وغرب بورسعيد ودمياط والإسكندرية والعريش وخليج السويس وتخفيف الضغط على الطرق كذلك تحقيق الانسياب المرورى.

كذلك محور 30 يونيو الذى يعد إنجاز هندسي كبير بطول حوالى 200 كيلومتر مع وجود منظومة أنفاق وكبارى لتحقيق الامن والسلامة للمواطنين، لخدمه المناطق الصناعيه واللوجيستيه بمحور قناة السويس.

وإنشاء المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة والذى يضم مجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة باجمالى 118 مصنع على مساحة 181 الف متر مربع لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين.

كذلك محافظة بورسعيد والتى اختيرت لتكون أول المحافظات التى ينطلق منها منظومة التامين الصحى الجديدة ما حتم ضرورة إنشاء المستشفيات الجديدة وزيادة قدرتها الاستيعابية، ومنها مستشفى النصر التخصصى للأطفال والمزودة بأحدث النظم الطبية والتخصصات الدقيقة وغرف العمليات لخدمة محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة لها.

كلمة المهندس يحى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وألقى المهندس يحى زكى كلمة أوضح من خلالها أوجه التنمية بمنطقة شرق بورسعيد من خلال ثلاث محاور رئيسية وهى المنطقة الصناعية بطول 63 كم 2، والتى تشمل صناعات متوسطة وصناعات خفيفة، والميناء البحرى بطول 74 كم2 بالإضافة إلى المنطقة اللوجيستية، كذلك بناء أرصفة بميناء شرق بورسعيد بطول 5 كم بتكلفة 6.5 مليار جنيه وجارى تنفيذ أرصفة حالية بطول 7.9 كم2 بعمق 18.5كم2، كذلك تصميم الساحات الخاصة بالأرصفة والتربة فى المنطقة الشرقية والغربية بتكلفة 3 مليار جنيه.

وأشار إلى ارتفاع حركة البضائع بميناء شرق بورسعيد بين عامى 2017/2018 و2018/2019 لترتفع بنسبة 11%، كذلك تم زيادة حجم الغاطس بالميناء ليصل لعمق 18.5 متر، مما سيساهم فى زيادة الحركة الملاحية بقناة السويس.

كما تم التشغيل التجريبى للرصيف البحرى الجديد ببورسعيد والذى أستقبل حتى الآن 75 سفينة، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من أعمال تحسين التربة لاستيعاب المناطق الصناعية المخطط تنفيذها مستقبلًا بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق بكافة المرافق الخاصة بها.

وعبر الفيديو كونفرانس أعطى الرئيس إشارة البدء لافتتاح أرصفة ميناء بورسعيد.

كلمة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

كما ألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أشار فيها إلى عدد من مشروعات وبرامج وزارة الشباب والرياضة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية ومنها الصالة المغطاة بالعريش على مساحة 23،552 م بتكلفة مالية بلغت92 مليون جنيه وبقدرة استيعابية تصل لنحو2000 مشاهد.

كما استعرض جهود الوزارة خلال الفترة السابقة من خلال إنشاء عدد من مراكز الشباب خلال العام المالي2018 /2019 وهي مركز شباب قرية الجدي بنسبة تنفيذ 100%، ومركز شباب الروضة ببئر العبد بشمال سيناء بنسبة تنفيذ 60%، وإنشاء عدد من ملاعب كرة القدم ببئر العبد، ومركز شباب المساعيد، بالإضافة إلي إنشاء 9 ملاعب كرة قدم بالأندية الرياضية وخارجها.

وعبر الفيديو كونفرانس أعطى الرئيس إشارة البدء لافتتاح الصالة المغطاة بالعريش بمحافظة شمال سيناء.

كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

واستمع الرئيس لكلمة دكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذى أشار من خلالها إلى أنه تم وجارىٍ تنفيذ 292 مشروعًا لإنشاء ورفع كفاءة الطرق من خلال وزارة الإسكان بطول 5360 كم وبتكلفة 39 مليار جنيه.

أما عن محور 30 يونيو أشار وزير الإسكان أن المحور يبلغ طوله 210 كم وبتكلفة 8.5مالية مليار جنيه، وشارك فى تنفيذه 75 ألف عامل ومهندس وباستخدام 3500 معدة هندسية، وأنه سيساهم فى تعزيز الترابط والاتصالية بين 4 أقاليم تنموية ويساهم في زيادة المعمور المصري وإعادة التوزيع السكاني بشكل متوازن وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع الجغرافي للموارد.

وأشار إلى أن المحور يُعد أهم المشروعات بشبكة الطرق القومية وله انعكاسات مباشرة على عملية التنمية الشاملة بسيناء، وأن مدن الجيل الرابع الجديدة الجارى تنفيذها، ترتبط بشبكة متكاملة من الطرق القومية، وذلك فى إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية ومناطق التنمية ذات الأولوية.

واستعرض وزير الإسكان شبكة الطرق القومية، والتى تضم، عددًا من المحاور العرضية "11 محورًا و6 محاور طولية.

وأكد وزير الإسكان، أن شبكة المحاور الطولية والعرضية تهدف لربط أقاليم مصر ببعضها، وبمناطق التنمية المختلفة، من أجل الدفع بمعدلات التنمية، بجانب الربط مستقبلًا مع دول الجوار الأفريقي، موضحًا أن شبكة الطرق القومية تشكل عنصرًا مهمًا جدًا فى عملية التنمية، التى تشهدها الدولة المصرية حاليًا، وكل هذه المحاور كانت ضمن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن إجمالى مشروعات وزارة الإسكان التى تم وجارٍ تنفيذها فى قطاع الطرق فى الفترة من (2014 - 2020)، بلغت 292 مشروعًا لإنشاء ورفع كفاءة الطرق، بطول 5360 كم، بإجمالى تكلفة 39 مليار جنيه، منها 716 كم ضمن شبكة الطرق القومية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 237 مشروعًا منها، بطول 3337 كم، بإجمالي تكلفة 18.3 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 55 مشروعًا أخرى للطرق، بطول 2022 كم، بإجمالي تكلفة 20.5 مليار جنيه.

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وأشار وزير الإسكان إلى أن إجمالى أطوال شبكات الطرق الرئيسية، 385 كم، بإجمالي تكلفة 12.5 مليار جنيه، 2021،و أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لإطلاق أسماء شهداء الوطن على الكبارى التى تم تنفيذها بالمحور، وذلك تكريما لتضحياتهم من أجل أمن الوطن والمواطنين.

وعبر الفيديو كونفرانس أعطى الرئيس إشارة البدء لافتتاح محور 30 يونيو بطول 30 يونيو بطول 210 كم.

كلمة دكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان

وقدمت الدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان كلمة تناولت من خلالها إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل والذى هو إصلاح صحى شامل يقــوم علــى نظــام تكافلي يــتم مــن خلالــه تقـــديم خـــدمات طبيـــة ذات جـــودة عاليـــة وفقـــا للمعـــايير القوميـــة لكـــل المصـــريين دون تمييز، يهدف إلى تقليل الإنفاق الشخصي للمواطنين على الخدمات الصحية، وتتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين.

وأشارت إلي التحديات التي تواجهه المنظومة الصحية في تعدد أنظمة الخدمات الصحية وتعدد أنظمه التمويل حيث بلغ إجمالي الأنفاق الشخصي علي الصحة 62% من أجمالي الأنفاق الصحي بالاضافه الي تعدد القوانين المنظمة للنظام الصحي وعدم الفصل بين تمويل وتقديم ومراقبه الخدمة وغياب المعايير الموحدة لضمان جودة الخدمات وعن الإجراءات التي اتخذتها الدولة نحو الإصلاح الصحي وتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل أشارات الوزيرة إلي عدد من المبادرات الرئاسية للصحة العامة والتي تهدف للنهوض لمقدمي الخدمة الصحية وتعزيز الخدمات الوقائية.

ومن أهم تلك المبادرات مبادرة 100 مليون صحة والتي شملت مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار (تم الانتهاء من أكثر 300 ألف عملية) ومبادرة القضاء علي فيرس سي والأمراض غير الساريه (فحص اكثر من 60 مليون مواطن )، ومبادرة الكشف عن امراض سوء التغذية لاطفال المدارس ( تم فحص اكثر من 9.5 مليون طفل سنويًا )، ومبادرة دعم صحة المراه ( تم فحص اكثر من 2.3 مليون سيدة )، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديث الولاده ابتداء من سبتمبر 2019، ومبادرة دعم مرضي الفشل الكلوي ( احلال وتجديد 3100 مكينه وتوفير اكثر من 1000 كرسي ) ،كما أشارت إلي عدد من المبادرات الرئاسية الاخري مثل مبادرة صحتنا في اسلوب حياتنا، الست المصرية هي صحة مصر، ومبادرة جيل بكره يكبر بصحة ).

وعن ملامح منظومة التامين الصحي الشامل أوضحت الوزيرة أن النظام نظام إلزامي يقوم علي التكافل الاجتماعي ويغطي جميع المواطنين كما يتيح للمؤمن عليه اختيار مقدمي الخدمة الصحية وكذالك تقليل الإنفاق الشخصي علي الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض وتعزيز دور طبيب الاسرة وتفعيل نظام الإحالة كذالك تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كذلك تسعير الخدمات الطبية بطريقه عادلة كما تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والخدمات الإسعافية، كما يهدف النظام لتحقيق حوكمه نظام التامين الصحي الشامل من خلال قيادة وزاره الصحة والسكان ومسؤليتها عن المرحلة الانتقالية والتنسيق بين الهيئه العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة والهيئة العامة للتامين الصحي الشامل.

وعن جهود الدولة وتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل اشارت الوزيرة لعدد من المحاور التي تتبعها الوزارة في هذا الشأن ومن اهمها ( محور التخطيط الصحي، محور إعداد البنية التحتية والتجهيزات، محور الموارد البشرية والتدريب، محور الميكنة والتحول الرقمي، محور تأهيل المستشفيات والوحدات للتسجيل والاعتماد، محور التحول المؤسسي ،محور التسجيل وفتح ملفات الأسرة، بالإضافة لمحور الإعلام والتوعية، كما عرضت الوزيرة لعدد من نماذج لوحدات ومراكز صحة الاسره بالمنظومة، ونماذج لبعض المستشفيات بالمنظومة، وبعض التجهيزات الطبية المتقدمة بالمنظومة، والميكنة في منظومه التامين الصحي الشامل.

وعن موقف تسجيل المنشآت الصحية ببورسعيد لدي هيئه الاعتماد والرقابه الصحية تم تسجيل 19 وحدة ومركز و6 مستشفيات وتسجيل 8 صيدليات خاصة، مشيرة الي تدريب القوة البشرية العاملة بالمنظومة وتدريب اطباء الاسرة بانجلترا علي دفعتين كذلك تدريب الشركات الدولية الاستشارية وتدريب الخبراء اليابانيين العاملين بالمنظومة، فضلا عن تدريب أطقم مستشفي النصر بمؤسسة مجدي يعقوب بالقلب باسوان، كما ألقت الوزيرة الضوء علي عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعمل علي النهوض ورفع كفاءه العنصر البشري ومن أهمها زيارة الكليه الملكية للجراحين بانجلترا وزيارة كلية طب هارفورد بالولايات المتحدة الامريكية، موضحة الي ان تسجيل المنتفعين في محافظة بورسعيد في اكثر من 130 يوم بلغ 534282 موطن باجمالي 164337 ملف عائلي الكتروني، مشيرة الي عدد من فعاليات التوعية التي نظمت في محافظة بورسعيد والتي ضمت ( سيارة التامين الصحي الشامل، مبادرة سجل مكانك، مارثون اجري لصحتك، واتوبيس التوعية، وعدد من المحاضرات والندوات ).

كما تم إطلاق الصفحة الرسمية للتأمين الصحي الشامل علي الفيس بوك وذلك لتسهيل الإستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال منظومة التامين الصحي الشامل.

وعن التعاون مع الجهات الدولية والقطاع الخاص والأهلي شكلت المنظومة نافذة لتحقيق التعاون مع منظمة الصحة العالمية من خلال دعم التحول الرقمي ودعم الموارد البشرية ودعم التحول المؤسسي ودعم تشغيل المنظومة ودعم منظومة طب الاسرة، كما عرضت الوزيرة لما شكلته منظومة التامين الصحي الشامل من صدي عالمي حيث كانت البداية من محافظة بورسعيد انطلاقا لباقي محافظات المرحلة الاولى وهي محافظات ( الإسماعيلية، جنوب سيناء، الاقصر، السويس، أسوان)، والتي ستشهد رفع البنية التحتية لهذة المحافظات من خلال انشاء مستشفيات جديدة او تطوير شامل او رفع كفاءة لعدد 42 مستشفي و276 وحدة ومركز صحي، حيث شهدت الفترة السابقة ارتفاعا كبيرا في تسجيل المواطنين في هذة المحافظات حيث بلغ 1.3 مليون مواطن، مؤكدة أن التأمين الصحى الشامل هو حق أصيل للمواطن المصرى ومشروع الدولة المصرية حاليًا.

هذا وأعلن السيد الرئيس إنطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمصر انطلاقا من محافظة بورسعيد.

كذلك تم عرض كلمة لمدير عام منظمة الصحة العالمية أشاد من خلالها بتجربة مصر الرائدة والتى تهدف إلى زيادة غطاء التأمين الصحى الشامل فى مصر ليصل إلى 58% من سكان مصر، مشيرًا لنجاح مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أستفاد منها مايزيد عن 63 مليون مواطنًا مصريًا معتبرًا أن إهتمام الدولة المصرية بمنظومة الصحة سيعود بالنفع على كافة المحاور التنموية التى تطمح إليها الدولة المصرية، كذلك أشار للإهتمام البالغ الذى تولية منظمة الصحة العالمية لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل بمصر.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انجازات مستمرة

وألقى اللواء أ ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أكد من خلالها أن كل تلك الافتتاحات المتتالية تجسد روح الإصرار والإرادة واستمرار مسيرة البناء والتنمية لتلبية متطلبات الشعب المصرى وتحقيق أماله وطموحاته ضمن خطة التنمية الإستراتيجية القومية للدولة المصرية المخطط لها على أسس علمية مدروسة لدعم الإقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة موارد الدولة المصرية.

كما أستعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشروعات التى نفذتها الهيئة والتى وصلت إلى 2343 مشروع بقيمة مالية بلغت 822 مليار جنية ‘ وساهم فى تنفيذها 1440 شركة وطنية، يعمل فيها مايزيد عن 5 مليون مهندس وفنى وعامل، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع كافة أجهزة وقطاعات الدولة مشيرًا للانتهاء من تنفيذ 183 مشروع إسكان بإجمالى 250 ألف وحدة سكنية لخدمة جميع فئات الشعب المصرى بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنه جارى حاليا تنفيذ 49 مشروع، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير 148 مستشفى ومركزًا طبيًا ووحدة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وأنه جارى حاليًا تنفيذ 30 مشروع والانتهاء من تنفيذ 27 منطقة صناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإستثمار والتعاون الدولى، وجارى حاليا تنفيذ 23 مشروع.

موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 21 محطة تحلية وترشيح مياه بطاقة إنتاجية 485 ألف م 3 اليوم وجارى حاليًا تنفيذ 67 مشروعًا جديدًا بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الموارد المائية والرى.

وفى مجال الطرق أشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه تم الإهتمام بشكل كبير بمشروعات الطرق والكبارى وذلك لدورها المحورى فى خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، حيث تم البدء فى إنشاء أكبر وأطول شبكة طرق متطورة بإجمالى أطوال 8200 كم على ثلاث مراحل، بتكلفة مالية حوالى 165 مليار جنية، منها 2025 كم طرق لإنشاء محاور تنموية جديدة بسيناء، تم الإنتهاء من تنفيذ 1075 كم وجارى تنفيذ 950 كم لتساهم فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ولتمثل شرايين الإتصال بين المحافظات.

كما أشار اللواء أ ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أنه فى إطار إستكمال خطة الدولة الطموحة وللعمل على دعم مناخ التنمية والاستثمار بسيناء واستغلال موقعها الفريد وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية بسيناء،ولتعظيم فرص الاستثمار بها فى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والتى تحتاج لتسهيل حركة النقل وتوفير الخدمات اللوجيستية،ًوذلك وسط المعاناة اليومية المستمرة التى شهدتها الفترة الماضية لعبور قناة السويس والذى أستوجب سرعة التخطيط وزيادة معدلات التدفق من وإلى سيناء، ولتلبية متطلبات التنمية والقضاء على التكدس المرورى، والتى ضاقت بهم معديات قناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، ووسط كل هذه التحديات جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مجموعة أنفاق سيارات أسفل قناة السويس هى الأضخم فى تاريخ مصر لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية، مشيراً لافتتاح أنفاق (تحيا مصر) بشمال الإسماعيلية ضمن المجموعة الأولى من الأنفاق خلال احتفالات تحرير سيناء هذا العام.

كما أوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن الافتتاحات للمجموعة الثانية من الأنفاق، أنفاق الثالث من يوليو ( جنوب بورسعيد) والتى تتكون من نفقى سيارات، كل نفق 2 حارة مرورية إتجاة واحد ويبلغ طول النفق 3920 م تم تنفيذ 2860 م منها باستخدام الحفر النفقى و1060 م باستخدام الحفر المكشوف، كما يبلغ القطر الداخلى للنفق 11.4 م والقطر الخارجى 12.6 م والارتفاع الصافى 5.5 م والمسافة الفاصلة بين النفقين 17 م وتم ربط النفقين بعدد 2 ممر عرضى بمسافة بينية 1 كم، لتسهيل دخول عناصر الحماية المدنية فى حالات الطوارئ، بالإضافة لتجهيز الأنفاق بأحدث أنظمة الأمان منها نظام التهوية والإضاءة، وأنظمة مكافحة الحرائق ونظام الإخلاء فى حالات الطوارى، وأنظمة السيطرة المرورية الذكية ويتم التحكم فى هذة الأنظمة من خلال مبنى التشغيل والتحكم والمراقبة بالكاميرات والإذاعة الداخلية، كما تم إنشاء عدد 2 منطقة أمنية غرب شرق قناة السويس على مساحة 130 فدان المنطقة.

تتضمن كل منها10 بوبات X-Ray، 6 بوابات منها للنقل الثقيل و3 منها للسيارات الملاكى وواحدة للأتوبيس، بالإضافة إلى إنشاء منطقتين خدمية وترفيهية شرق وغرب القناة، وقد تم تنفيذ أعمال الحفر بماكينات حفر الأنفاق التى أمر الرئيس بتدبيرها لترشيد التكلفة المالية على المدى البعيد.

وأشار إلى أن تنفيذ ذلك المشروع تم من خلال تحالف شركتين وطنيتين مصريتين وهما المقاولون العرب وأوراسكوم وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولضمان الوصول لأعلى مواصفات ومعاير الجودة العالمية تم مد جسور التعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لتقديم الاستشارات الفنية، حيث تم اكتساب خبرات كبيرة لكوادر الشركة الوطنية التى نفذت المشروع بالإضافة للضباط المشرفين، حيث تشارك كل تلك الخبرات الأن فى إنشاء نفق السويس الجديد والجارى تنفيذة بأيدى مصرية وطنية خالصة ليشكل مع نفق الشهيد أحمد حمدى المجموعة الثالثة من الأنفاق بمنطقة السويس.

وفى هذا الإطار أوضح رئيس الهيئة الهندسية أنه تم مرور ماكينة الحفر النفقى أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس، وجارى استكمال أعمال الحفر ولربط مدخل الأنفاق غرب القناة بكل من طريق الإسماعيلية بورسعيد ومحور 30 يونيو، وعن محور 3 يوليو غرب قناة السويس، وهو عبارة عن طريق اتجاهين بطول 7.5 كم وعرض 28 م يتكون من 3 حارة مرورية لكل إتجاة بالإضافة إلى جزيرة وسطى بعرض متغير مدعمًا بمجموعة من الكبارى منها أربعة كوبرى سطحى و2 كوبرى علوى، حيث تنفيذ مجموعتى الكبارى بإجمالى مجموعة أعلى ترعة التينة ومجموعة أعلى ترعة سرحان، وتتكون كل منها من 2 كوبرى سطحى بطول 22 م وعرض 16.4 م عبارة عن 3 حارة مرورية وكوبرى علوى بطول 600 م وعرض 10 م و2 حارة مرورية.

وفى نهاية كلمته وجه اللواء أح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر الذى تقدمة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى كل المشاريع التى تنفذها على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

جولة تفقدية للرئيس داخل أنفاق بورسعيد

وقام الرئيس السيسى بجولة تفقدية عبر خلالها أنفاق 3 يوليو من الغرب إلى الشرق على أرض سيناء إيذانا بافتتاح أنفاق بورسعيد ودخولها الخدمة لتمثل عبورًا جديدًا نحو المستقبل الأفضل لسيناء الحبيبة،و خلال جولتة استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى لشرح مفصل داخل إحدى غرف التحكم بمنظومة العمل داخل الأنفاق والتى روعى فى تصميمها استخدام أحدث المعايير العالمية فى مجال الأنفاق، كما حرص السيد الرئيس على إلتقاط صورة تذكارية مع عدد من المهندسين والعاملين بالمشروع.

المرور على مستشفى النصر التخصصى بمحافظة بورسعيد

كما قام الرئيس السيسى بتفقد مستشفى النصر التخصصى والتى تم إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل لخدمة أبناء محافظة بورسعيد وأستمع إلى شرح مفصل للآلية العمل داخل المستشفى وما تحققة المنظومة الحديثة من توفير رعاية طبية متكاملة للمرضى.

تأتى تلك الافتتاحات استكمالا لخطة الدولة الطموحة وسعيها للقضاء على مشاكل التكدسات المرورية الخانقة وفتح أفاق جديدة نحو التنمية من خلال ربط سيناء بوادي النيل والدلتا والقضاء على المصاعب التى تعوق تقدم الوطن نحو مستقبل أفضل.

حضر مراسم الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والدكتور مجدى يعقوب وعدد من الوزراء والمحافظين والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من شيوخ وعواقل سيناء وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.