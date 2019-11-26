أخبار مصر | بعد ضجة تذكرة حديقة الحيوان.. متى يدفع الزائر 65 جنيها للدخول؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضجة تذكرة حديقة الحيوان.. متى يدفع الزائر 65 جنيها للدخول؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أحلي جنينة في الدنيا يا جنينة الحيوانات"، كلمات طالما رددت في أذهان الأطفال بمختلف أعمارهم وأجيالهم، تغنت بها الفنانة صفاء أبو السعود، محفزة الأطفال على الذهاب لحديقة الحيوان ورؤية ما فيها من جمال الطبيعة، الحيوانات.

كانت الأسر تجلب أطفالها منذ سن الثالثة إليها للقيام بجولة تعريفية للأطفال على شكل الحيوانات وطبيعة البيئة التي يعيشون فيها.

تباينت أسعار تذكرة حديقة الحيوانات منذ الماضي وحتى الآن، فكانت في الماضي بنصف جنيه، ثم ارتفعت لجنيه واحد، جنيهان، حتى وصلت إلى خمس جنيهات في الآونة الأخيرة، حتى فوجئ المواطنين برفع سعر التذكرة يوم الثلاثاء لتصل إلى خمسة وستين جنيهًا.

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من جانيه قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لـ "الخليج 365" إنه لا يوجد أي زيادة في سعر التذكرة، في أي يوم من أيام الأسبوع، ماعدا يوم الثلاثاءـ الذي يعد يوم الإجازة الرسمية للحديقة، فتحدد سعر التذكرة بخمسة وستين جنيهًا، على أن يكون ذلك بإخطار مسبق، معلقًا "بيجي أفواج سياحية يطلبوا القيام بجولات داخل الحديقة في أيام لا يوجد فها إقبال ".

تابع رجائي، أن طلب شركات السياحة وغيرها من الجهات الراغبة في هذا الأمر، دفع إدارة الحديقة إلى فتح أبوابها لهم يوم الثلاثاء تفاديًا للزحام، بسعر مختلف للتذكرة، والذي تم تحديده بخمسة وستين جنيهًا، معقبًا "هتبقي الجنينة فاضية تمامًا من الزوار ولن يسمح إلا للجهات التي أخطرت الحديقة قبل وقت كافي بالدخول".

وأَصاف رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، أن الإدارة قررت هذا القرار حتى يتم تطوير حديقة الحيوان، لتكون من ضم التصنيف العالمي لحدائق الحيوان، بالإضافة إلى تطوير بيوت الحيوانات، جلب أصناف الحيوانات غير الموجودة في الحديقة.