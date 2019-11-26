أخبار مصر | التفاصيل الكاملة.. السيسي يطلق رسميا منظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة.. السيسي يطلق رسميا منظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إيمانًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية منظومة القطاع الصحي بالنسبة للدولة وضرورة تطويره ودعمه بكافة السبل، وإن قوة الإنتاج فى صحة العنصر البشري سليم البنيان، أطلق الرئيس منظومة التأمين الصحي الشامل.

إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من بورسعيد

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والتى تم تدشينه خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية فى محافظة بورسعيد، مؤكدًا إن الدولة ملتزمة بتنفيذ هذا المشروع، ونجاحه مرتبط بجزء من الدولة تقوم عليه وملتزمين به طبقا للتخطيط والفكرة والأساس الذى تم بناء التامين الصحى عليه، من خلال تضافر أجهزة الدولة والمواطنين لنجاح المشروع.

طلاب المدارس هتجري تحاليل فيرو سي مرة أخرى على نفقتهم

وأكد الرئيس السيسي، على أهمية إجراء فحص طبى شامل لكل الطلاب مع بداية كل عام دراسى جديد، وفى بداية العام الدراسي الجديد سواء كان للمدارس أو للجامعات، يتم إجراء تحليل وفحص فيروس سى مرة آخري ولكن سيتحمل نفقتها الطالب بمبلغ 20 جنيه، للاطمئنان على صحة أبناءنا.

وزيرة الصحة: إستراتجية تأمين صحي شاملة للدولة للإصلاح الطبي

وقالت، وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، خلال مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد وشمال سيناء، إن استراتيجية الدولة فى القطاع الصحى، وصلت إلي مراحل تطبيق عملية التأمين الصحى الشامل، للوصول إلي الإصلاح الطبى الشامل الذى يخفف العبء على كاهل المواطنين المصرين والعلاج.

تهديدات استدامة منظومة التأمين الصحي الشاملة

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وتابعت، وزيرة الصحة، إن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة رئاسية للصحة العامة وصولا لتنفيذ مبادرة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلي أن هناك عدم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، من ضمنها الأمراض المزمنة والعمليات الكبرى مثل فتح قلب وغيرها، وهى أمور ذات تكلفة مالية عالية، وضرورة الاهتمام بناء صحة الإنسان المصري توجهنا إلى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى توفير خدمات صحية متعددة.

وزير الصحة: مبادرات الإصلاح الصحي هي الأسرع من الخطة الزمنية للدولة

وأعربت وزيرة الصحة عن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ المبادرات الراسية للوقوف على الصحة العامة للمواطن المصري، تعد هي الأسرع من الخطط الزمنية للدولة، فقطعنا شوطًا كبيرًا في إصلاح العوار في المنظومة الصحية.

وزيرة الصحة تسرد تفاصيل منظومة الصحة

بدأنا إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بـ 20 وحدة صحية ووصلنا اليوم إلى 28 وحدة، وقمنا بإبرام اتفاقيات دولية للنهوض بالمنظومة الصحية والطبيب المصرى، كما تم تدريب القوى البشرية على أعلى متسوى فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وبدأت هيئة التأمين الصحى الشامل في وضع الآليات العملية لتحصيل المساهمات ورسوم الخدمة من المنتفعين فى محافظات المرحلة الأولى، بعد قرابة 5 أشهر من انطلاق المنظومة تجريبيا فى بورسعيد، وأسابيع من دخول باقى محافظات المرحلة ضمن مسار التطبيق العملى.

وأوضحت، وزيرة الصحة، إن هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن المحافظات الـ6 الجديدة التى دخلت ضمن منظومة التأمين الصحى، ستتوافر فيها التغطية الصحية لكل المواطنين، مع التمتع بكل الخدمات العلاجية لكل الأسرة، علما بأن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة فى النظام الجديد لا تقل عن نظيرتها فى نظام التأمين الصحى القائم.

مصادر تكشف إسرار المنظومة الصحية الجديدة

وكشف مصدر مطلعة لـ«الخليج 365»، إن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ستخلق حالة من التكامل الدائم فى تقديم الرعاية الصحية، وتوفير الخدمة للمنتفعين المغتربين فى محافظات أخرى خارج نطاق التطبيق، عبر تعاقد هيئة التأمين الصحى الشامل مع شبكة مقدمى الخدمات الصحية المعتمدة فى المحافظة، والتى سيتم تحصيل الاشتراكات الجديدة عن الأسرة بأكملها لصالح نظام التأمين الصحى الشامل.

وأوضح المصدر، أنه لن تدفع مرة أخرى كنسبة من اشتراكات التأمينات الاجتماعية، ولا توجد استثناءات من تطبيق التأمين الصحى كونه نظاما تكافليا، بمعنى أن الغنى يكفل الفقير، والسليم يكفل المريض، والمواطن المنتج يكفل غير المنتج، لذا فهو نظام إلزامي لكل المواطنين فى مصر.