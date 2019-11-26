مصر | حبس شاب بتهمة ممارسة الشذوذ في العجوزة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس شاب بتهمة ممارسة الشذوذ في العجوزة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة، بشمال الجيزة، بحبس شاب شاذ جنسيا ويدعى " ر.م" يبلغ من العمر 31 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي مع القادمين من الخليج، بمقابل 5000 جنيه في الساعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه على أنه يريد ممارسة الشذوذ الجنسي معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.