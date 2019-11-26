مصر | تأجيل إعادة محاكمة 5 مُتهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ4 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة 5 مُتهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ4 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 4 ديسمبر المقبل لضم الأحراز ولضم محضر جلسة محاكمة المتهم أحمد سعد دومة المعاد من محكمة النقض.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من:

محمد قناوي عفان عثمان

خلف الله السيد حسن عوض

ياسر محمد محمود محمد

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صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكان المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أصدر قرارا بحل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس وجعلها دائرة جنايات فقط.

وأسندت النيابة، للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.

