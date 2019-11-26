مصر | بدء سماع أقوال الباحث الاجتماعي في إعادة محاكمة 5 مُتهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء سماع أقوال الباحث الاجتماعي في إعادة محاكمة 5 مُتهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من:
محمد قناوي عفان عثمان
خلف الله السيد حسن عوض
ياسر محمد محمود محمد
وأثبتت المحكمة فور بدء الجلسة حضور المتهمين بمحضر الجلسة.
وفي سؤال موجه من المحكمة عن انتماءات المتهم قال الباحث، إنه لم يشعر تجاه المتهم بأي انتماءات لأي جهة وقدم تقرير مكتوب استلمته المحكمة وأشرت عليه بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
كان المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أصدر قرارا بحل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس وجعلها دائرة جنايات فقط.
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.