مصر | تأجيل محاكمة المتهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" لـ3 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" لـ3 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة لجلسة 3 ديسمبر المقبل لضم الأحراز.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من:

عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب

سعيد يحيا عتريس

حسام السيد زهران

شريف سعد حنفي

ياسر سامي اسماعيل علي

طارق ابراهيم احمد زايد عيد

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وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا في تجمهر مع باقي المحكوم عليهم غيابيا مؤلف من أكثر من ألف شخص من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملها بالقوة والعنف، مع حمل بعض المتجمهرين أسلحة نارية وأدوات والحريق العمدي لدور العبادة والسرقة والإتلاف العمدي وأن المتهمين تنفيذًا للغرض من التجمهر وتنفيذًا لغرضهم الإرهابي انتقما منهم لسلطات الدولة والتأثير عليهم بجعل السلم العام في خطر وذلك لفضهم اعتصامي رابعة والنهضة في ذات اليوم صباحا والقائم من قبل جماعة الإخوان الإرهابية قاموا ليلا بإضرام النيران وبإحراق وتخريب عمدي لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة وسرقة محتوياتها وحازوا وبعض المتجمهرين أسلحة نارية غير مششخنة وأفردة خرطوش وبنادق آلية وذخائر، واستعرضوا القوة ضد كل من حاول من الأهالي إطفاء النيران بالكنيسة لترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وظلت نية الاعتداء الإرهابي مصاحبة لهم أثناء التجمهر وقد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور من حرق وإضرام النيران بالكنيسة واتلاف وسرقة محتوياتها وحاز بعض المتجمهرين اسلحة نارية وذخائر وترويع الأهالي وبث الرعب في نفوسهم وهو ما يتحقق به عناصر جريمة التجمهر بركنيها المادي والمعنوي وما يتحقق به معنى الارتباط بين هذه الجرائم.

فإن هذا الارتباط يمتد إلى الجرائم جميعًا التي اتهم المتهمون بها ما يقتضى اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات في حق المتهمين جميعا الشركاء في التجمهر بحسبان أن مسئولية المشتركين في التجمهر طبقا‏ لنص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه: "إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائيًا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور"، فيجب لأخذ المشتركين في التجمهر وفقًا لذلك النص، فضلًا عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكه.

