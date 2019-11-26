مصر | "الساعة بـ5000 جنيه".. سقوط شاب لممارسته الشذوذ الجنسي بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الساعة بـ5000 جنيه".. سقوط شاب لممارسته الشذوذ الجنسي بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب شاذ جنسيًا ويدعى "ر.م" يبلغ من العمر 31 عامًا، حيث قام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين بالعجوزة مقابل مبلغ مادي يقدر بـ5000 جنيه، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثات لاستقطاب الزبائن، وخاصة القادمين الخليج.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه على أنه يريد ممارسة الشذوذ الجنسي معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.