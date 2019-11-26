مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": فرارجي الهرم يصل مسرح الجريمة.. وشخصان يطلقان النيران على سائق

واجهت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شاهد إثبات ثالث جاء للإدلاء بأقواله في إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، بما جاء في أقواله من تناقض وسألته عما إذا كان مصر على هذا التناقض من عدمه فأجاب الشاهد " أنا مشهدتش زور "، وللتفاصيل اضغط هنا.

بعد قتله لزوجته.. النيابة تصطحب "فرارجي" لمسرح الجريمة بالهرم

اصطحب فريق من النيابة، بجنوب الجيزة، "فرارجي" ويدعى "كمال" في عقده الرابع من العمر، لمسرح الجريمة، بعد تمزيق جسد زوجته بواسطة "السيف" وطعنها 40 طعنة، وذلك لتمثيل جريمته وكيفيه ارتكابها، وللتفاصيل اضغط هنا.

لضربه أمهما.. استمرار حبس عامل قتل شقيقه بـ"سكين" في عين شمس

أصدر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح عين شمس، قرارا بتجديد حبس عامل طعن شقيقه بسبب تعدي المجني عليه بالضرب على والدته، وللتفاصيل اضغط هنا.

