مصر | تأجيل دعوى إيقاف أبراج ساويرس بالشيخ زايد لـ21 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى إيقاف أبراج ساويرس بالشيخ زايد لـ21 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من عدد من أبناء مدينة الشيخ زايد والتي طالبوا فيها بوقف القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد بمنح الشركه المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس تراخيص بناء مشروع سكني باسم أبراج زايد مع ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها إلغاء منح كافة تراخيص البناء الممنوحه لصالح المشروع السكنى ابراج زايد، لجلسة 21 يناير المقبل.

يذكر أن مشروع زايد هو مشروع سكني فاخر تابع لشركة" Ora Developers" المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس ويقع المجمع في مدينة الشيخ زايد على مساحة 85 فدانا ويقسم إلى وحدات سكنية متعددة في المساحات ويطل على حديقة الشيخ زايد وهو أول مجمع سكني في مصر من تمويل رجل الأعمال نجيب ساويرس ومن المقرر أن يضم المشروع نحو 15 برجًا، منها أبراج مكونة من 20 طابقا "سكنيا وتجاريا" وأبراج تتكون من 10 طوابق "سكنية فقط".