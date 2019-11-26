شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها لفرنسا في ضحايا حادث تحطم مروحيتين في مالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب فرنسا الصديقة، في ضحايا حادث تحطُم مروحيتيّن خلال عملية عسكرية لمكافحة الارهاب في مالي.
وأكد البيان تقدير مصر لجهود قوات العملية العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل بهدف تطهيرها من البؤر الإرهابية، بالتنسيق مع دول المنطقة، وكذا الدعم الفرنسي المهم والفاعل للجهود الإقليمية لتجمع الساحل في هذا الصدد.
كما جدّد البيان مطالبة مصر بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره دون تمييز.
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