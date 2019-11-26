شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفيى مدبولي، بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي، يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى «المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي»، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجاء القرار على النحو التالي:

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