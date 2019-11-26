شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: فتح باب اشتراك المعلمين بجائزة محمد بن زايد للمعلم الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، فتح باب الاشتراك للمعلمين المصريين لجائزة محمد بن زايد النسخة الثالثة للمعلم الخليجي ولأول مرة مصر تشترك فيها.

وأوضح «عمر» أن قيمة الجائزة مليون جنيه، مضيفا أن اشتراك مصر بها دليل أنهم معجبين بالتجربة المصرية، وأن المعلم يتحسن أداؤه في النظام الجديد.

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وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه تقدم إلكترونيا لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف 418 ألف و471، منهم 415581 طلب توظيف وتطوع 2353 طلب.

وأضاف، أنه سيتم التعاقد مع 2356 متقدم بعد إجراء الكشف النفسي على المتقدمين ومن يتجاوز هذا الكشف سيكون على رأس العمل، كما أن هناك دفعة جديدة نهاية الشهر الجاري تستهدف 29 ألف معلم، ودفعة أخرى في ديسمبر تستهدف 54 ألف معلم، موضحا أن من يتم التعاقد معهم حاليا هم معلمي الفصل ورياض الأطفال واللغة الإنجليزية، ومعظمهم كانوا متعاقدين سابقين في المسابقة التي حدثت العام الماضى، مؤكدا أنه تم حظر قرابة 60 معلم من التعامل مع البوابة الإلكترونية للتوظيف لتقديم مستندات مزيفة.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن عدد الطلاب الذين سجلوا في بوابة التوظيف 1512 منهم 354 طالب تم قبول أوراقهم وتم اعفائهم من مصروفات الشهادات المهارية الدولية وسيتم التعاقد معهم في أماكنهم المتقدمين عليها.

وحذر «عمر» من التعامل مع جهات غير معروفة أو أشخاص للحصول على شهادات مهارية، موضحا أنه تم ضبط بعض المكتبات في محافظات مختلفة تزور شهادات وتم ابلاغ حماية المستهلك عنها.