شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «الأطباء» يعترض على الحبس الاحتياطي بقضايا المهنة خلال لقاء النائب العام المساعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار سعد جورج، النائب العام المساعد، ومدير المكتب الفني للنائب العام، الثلاثاء، وفد نقابة الأطباء الممثل في نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتور محسن عزام، مقرر لجنة الحريات، وعرض ممثلو النقابة أزمة الحبس الاحتياطى للأطباء.

وقال بيان صحفي للنقابة، إن الوفد أبدى اعتراض نقابة الأطباء على الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية، ونوه ممثلو النقابة بالقانون المقدم من النقابة بشأن تنظيم المساءلة القانونية، موضحا أن النائب العام المساعد أبدى تفهمه لاعتراض النقابة، ووعد بخط مفتوح معها في أي واقعة من تلك الوقائع، ورحب بالتعاون مع لجنة آداب المهنة في النقابة حول القضايا الشائكة من الناحية الفنية.

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وطالب الوفد بإخطار النقابة بأي تحويل لطبيب من النيابة للقضاء، التزاما بقانون النقابة، وحتى لا تفاجأ النقابة، أو الأطباء بقضايا يتم الحكم فيها بشكل غيابي، أو قرارات ضبط وإحضار نتيجة عدم إخطار الطبيب، ووعد النائب العام المساعد بتفعيل تلك النقطة.

وناقش الطرفان خلال اللقاء القضايا الأربع التي تمثل معظم الشكاوى المتعلقة بشكوى أهل الأطباء قيد الحبس وهي الاختفاء دون معرفة مكان الاحتجاز، والزيارة وتلقى العلاج وسوء المعاملة بكافة اشكالها والتضييق على الزيارة.

ونوه ممثلو الأطباء بالقضية ٤٤٨ لعام ٢٠١٩، والمتعلقة بالزملاء أعضاء نقابة الأسنان والصيادلة باعتبار أن النقيب هو رئيس اتحاد المهن الطبية والتزاما بدور نقابة الأطباء، باعتبار أن الطبيب هو رأس المنظومة الطبية، ووعد جورج ببحث كل تلك الشكاوى ومتابعتها وسيتم متابعة تلك القضايا تباعا معه.

واختتم بيان النقابة: «تثمن نقابة الأطباء هذه الاستجابة في الاستماع والتفاهم مع وفد النقابة من جانب النائب العام المساعد».