شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة الأهرامات وأبوالهول باللون الأزرق في اليوم العالمي للطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، احتفالية المجلس القومي للطفولة والأمومة مع يونيسف، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، حيث سٌلط الضوء على إنجازات جمهورية مصر العربية في مجال حقوق الطفل.

وقد حضر الاحتفالية كل من معالي السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، نائباً عن وزير الخارجية السيد سامح شكري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، والسيدة جويتسون نانايكي نكووي، رئيسة لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه، والسيد السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر.

وقد صرّح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، نائباً عن وزير الخارجية السيد سامح شكري، قائلاً: «إن حماية وتعزيز حقوق الطفل من المبادئ الأساسية في مصر، وذلك بما يتفق مع التزامات مصر التاريخية ورؤيتها الاستراتيجية 2030. ويسرنا أن نحتفل بهذه اللحظة الخاصة مع شركائنا الوطنيين والدوليين من أجل ضمان نشأة جميع الأطفال في مصر في بيئة ملائمة ومواتية لتحقيق نموهم ورفاههم.»

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعبيم الفني، «إن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء، وخاصة مع من هم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لما لذلك من أثر عظيم في تكوين القدرات الذهنية، وتكوين الشخصية، واكتساب السلوك الاجتماعي».

وقد أتاحت الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على اتفاقية حقوق الطفل الفرصة للانضمام إلى الحركة العالمية «بالأزرق من أجل كل طفل»، وذلك من خلال تحول الهرم الأكبر، هرم خوفو، أحد عجائب الدنيا القديمة والحديثة، إلى اللون الأزرق، ليكون ذلك بمثابة تعبيراً رمزياً عن دعم حقوق الطفل.

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وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: «إن الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على اتفاقية حقوق الطفل هو فرصة لتأكيد التزامنا بحماية الأطفال وتمكينهم وتوفير الفرص لهم لتحقيق أحلامهم».

وأضافت: «إنها أيضًا فرصة لكل فرد في مصر للتعاون من أجل مصلحة الأطفال. وفي هذا الصدد، أود أن أتقدم بالشكر لكل من وزارة الخارجية، ويونيسف، والاتحاد الأوروبي على دعمهم للاحتفال بهذا اليوم وللعمل بشكل وثيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الوزارات المعنية، وكذلك أتوجه بالشكر لجميع الشركاء الدوليين والوطنيين لجعل أحلام كل طفل على أرض مصر مصر حقيقة .»

«اهنأ الشعب المصري حكومة وشعباً بمرور ثلاثون عاماً على اتفاقية حقوق الطفل. خلال الثلاث عقود الماضية، تم اتخاذ عدة تدابير ايجابية على مستوى السياسات والتشريعات، مع التركيز على انهاء زواج الأطفال وختان الإناث في القارة الافريقية.»صرحت بذلك السيدة أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي.

وقال إيفان سوركوش؛ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، «إن الأطفال المصريون هم ثروة البلد وأملها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية لدعم حقوق الأطفال في التعليم والصحة والمشاركة وحمايتهم من العنف وتحقيق المساواة بينهم، وخاصة المساواة بين الجنسين». وأشار في هذا الإطار إلى أن الاتحاد الأوروبي أحد الداعمين الرئيسيين للقضاء على ختان الإناث وحق الأطفال في التعليم ومكافحة عمالة الأطفال. وأكد قائلا: «تعكس هذه الجهود التزامًا قويًا من جانبنا، ونحن حريصون على العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية والمجتمع المدني لتعزيز حقوق الأطفال».

وقد ألقى السيد برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، الضوء على الإنجازات الرئيسية التي حققتها مصر فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل قائلاً: «على مدى الثلاثين عامًا الماضية، استطاعت يونيسف بكل اعتزاز أن تؤثر على نحو إيجابي في حياة العديد من الأطفال. فقد قامت بدعم تعديل قانون الطفل، الذي يقضي بمواءمة الحد الأدنى لسن الزواج، لكل من الذكور والإناث على السواء، ليصبح ثمانية عشر عاماً». وفي الفترة بين عامي 1992 و2014، تراجع معدل الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة بنسبة 58%، كما انخفض معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 68%. ومن حيث التغذية، فإن استخدام مصادر مياه الشرب المحسنة ازداد بنسبة 11%».

وقالت الفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر: «أنا فخورة بأن مصر كانت واحدة من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل ،ليس فقط كسفيرة النوايا الحينة ليونيسف ولكن أيضًا كأم مصرية ترغب في رؤية الفرح والأمل دائمًا في عيون كل طفل في العالم وبالطبع في بلدي مصر.

وقال محمد عبدالعزيز رئيس الصوت والضوء، تم الاحتفال باليوم العالمى للطفل في عام 1954 ويحتفل به في 20 نوفمبر من كل عام، والذي يصادف الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان عن الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل .