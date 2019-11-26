شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الفصول الذكية مجهزة كفنادق الـ5 نجوم ويمكن استخدامها «سينما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الفصول الذكية متعددة الاستخدامات وفقا لاحتياجات المناطق، ويمكن استخدامها «سينما ومراكز طبية وتعليمية وثقافية»، لأنها مجهزة كفنادق 5 نجوم، لافتا إلى أن مصر لها ملكية فكرية يمكن الاستفادة منها حال تسويقها تجاريا لأن الوزارة هي من صممته هندسيا.

وأضاف أن أي شخص يريد التبرع بشراء فصل ذكي سيتم وضع اسمه عليه وسينتفع به مدى العمر.

كما أعلن وزير التربية والتعليم فوز 5 معلمين بجوائز مسابقة مجلة المعلم المصري.