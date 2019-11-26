شكرا لقرائتكم خبر عن «عامر»: القانون عاجز عن مواجهة غش المنتجات بسبب غياب الرقابة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن «أخطر القضايا التي تواجه الصناعة في مصر هي حماية الملكية الفكرية، في ظل عجز القانون عن مواجهة غش المنتجات وتقليدها، وإنتاجها في مصانع بير السلم»، مطالباً بحماية المستثمر الصناعي، في ظل غياب الرقابة الصناعية على المنتجات التي تخرج من مصانع «بير السلم».

وأضاف «عامر»، خلال زيارة للجنة الصناعة للمنطقة الصناعية بجمصة، أن كثير من الصناعات أصبحت في حالة تراجع بالفعل ومكبلة بالقيود، وتحتاج إلى مساعدة على النهوض، موضحاً أن الاستثمارات الأجنبية لن تتدفق إلى مصر إلا عندما يحقق المستثمر المصري أرباحاً أولاً.

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وأشار رئيس اللجنة، في كلمته أمام الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، إلى أنه رغم المشكلات التي تشهدها الصناعة في مصر، إلا أن هناك استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل العديد من المشاكل منها خفض الفائدة للمشروعات الصناعية، بجانب التوسع في إنشاء الطرق والبنية التحتية التي من شأنها أن ينتج عنها إنطلاقة صناعية ونهضة كبيرة في مجال المشروعات القومية.

ولفت إلى ناقوس خطر فيما يخص مشكلات تخصيص الأراضي الصناعية بين جهات الدولة، مضيفا: «حديث الرئيس كان صريحاً وأكد خلاله أن أصحاب الأيادي المرتعشة والذين لا يأخذون قرارا من المسؤولين يعد فساد».

ولفت «عامر» إلى وجود حالة من الكساد تحتاج إلى إنعاش البورصة وأن يكون للبنوك دور أكبر لدعم الصناعات وتخفيض الفائدة للمشروعات الصناعية وتخفيض أكبر لأسعار الطاقة للصناعات رغم تخفيضها للصناعات الكثيفة.

وضم وفد لجنة الصناعة النواب فوزي فتحى ورضا البلتاجي ومنى الشبراوي ومحمد عباس ومحمود شحاته وسمير البطاحي وعمرو كمال. وطالب «عامر» بألا تتعامل بعض جهات الدولة مع المستثمر على أنه فريسة، بل يجب دعم المستثمرين وإزالة المعوقات «لأن الاستثمار الصناعي هو القادر على إنعاش السوق وتحقيق الرواج والقضاء على البطالة»، مشيراً إلى أن مصر لديها كل أسباب الانطلاق لكن الحكومة عندها مشكلة في التعامل مع المستثمرين، قائلاً «صوت وزير المالية هو الأعلى في الحكومة، في حين أن جمعيات المستثمرين في المدن الصناعية ليس لديها أي دور أو صلاحيات والنظرة للمستثمر في كثير من الحالات تكون دونية»، لافتاً إلى أن قانون الجمارك يصب في صالح المنتج الأجنبي، ولا يدعم الصناعة وهناك رغم ذلك إيجابيات ووصلنا لمرحلة جيدة.