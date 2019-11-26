شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: كذب الجماعات المتطرفة ونفاقها أكبر إساءة للإسلام في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن استحلال عناصر وأبواق الجماعات المتطرفة وكتائبها الإلكترونية للكذب وبث الشائعات والافتراءات، وتشجيع قياداتها لذلك وتحصن الكثير منهم خلف حسابات وهمية هو عين النفاق يعد أكبر إساءة إلى الإسلام في تاريخه، وأنهم قد وصلوا إلى أقصى درجات الانسلاخ من الإنسانية السوية، فقد سئل أحد النقاد عن أهجى وأقسى بيت قالته العرب في الهجاء، فقال قول جرير.

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وقال وزير الأوقاف في تصريحات له اليوم، الثلاثاء: حقًا كما قال نبينا (صلى الله عليه وسلم): «إذ لم تستح فاصنع ما شئت»، ناهيك عن دعوة هؤلاء المجرمين إلى العنف واستحلال الدماء واستباحة الأموال، ودعوتهم إلى هدم الأوطان وإشاعة الفوضى، حيث يقول الحق سبحانه: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»، مما يستوجب كشف كذب هذه الجماعات وعمالتها وخطرها على الدين والوطن .

وأوضح وزير الأوقاف أن الإسلام دين الفطرة، وفطرته هي السماحة لأن الله (عز وجل) يقول: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»، ويقول سبحانه: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (إنَّ الدِّين يُسْرٌ، ولن يُشادَّ الدِّين أحدٌ إلَّا غلبه).

وقال الوزير: وبما أن هذا هو الأصل فإننا على يقين من أن الحق غالب، وأن المرض عرض وأن العرض زائل، وأن سماحة الإسلام أعظم وأقوى من كل موجات التشدد والتطرف، وأن سماحة الإسلام ستنتصر لأنها الأصل، والتطرف والتشدد إلى زوال لأنه مضاد للفطرة السوية.