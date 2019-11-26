شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة توضح سبب تأجيل سفر مجموعة من المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت غرفة شركات السياحة، الأخبار التي تم نشرها بالمواقع والصحف، حول تأجيل سفر مجموعة من المعتمرين في اليوم الأول لرحلات العمرة، الاثنين، وأوضحت أن سبب التأجيل عدم حصول هؤلاء المعتمرين على الباركود الخاص بكل منهم من بوابة العمرة المصرية.

وناشدت الغرفة، المواطنين الراغبين في أداء العمرة اللجوء إلى شركات السياحة لتنفيذ الرحلة والسفر من خلالها، مؤكدا أن قرار رئيس الوزراء الخاص بإنشاء بوابة العمرة المصرية باعتبارها المنصة الإلكترونية الوحيدة لرحلات العمرة أكد على أن تنظيم العمرة قاصر على شركات السياحة، كما تضمن ضرورة استخراج باركود لكل معتمر عن طريق شركة السياحة كشرط أساسي للسفر.

كما ناشدت الغرفة، المعتمرين، التأكد من شركات السياحة من استخراج الباركود الخاص بهم قبل التوجه إلى المطارات والمنافذ حتى لا يتم تأجيل الرحلة لحين إستخراجه.

وأكد باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن الغرفة أطلقت حملة توعية موسعة بكافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي للتوعية بالتعامل مع بوابة العمرة وتحذير المواطنين الراغبين في أداء العمرة من التعامل مع السماسرة والوسطاء الذين يجوبون المحافظات للترويج لبرامج وهمية وبأسعار مرتفعة بعيدا عن شركات السياحة، وحذرت الحملة من أن التعامل مع الوسطاء لن يمكن المواطن من الحصول على رمز «الباركود» الذي يعد شرطاً أساسياً للسماح بالسفر من المطارات والمنافذ البرية.

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وأضاف «السيسي» أن الغرفة أكدت على شركات السياحة سرعة التسجيل على البوابة وهو ما تم بالفعل وتم استكمال الإجراءات، كما طالبتهم بسرعة تسجيل بيانات معتمريهم لاستخراج الباركود الخاص بكل معتمر وتتواصل الغرفة مع كافة الشركات لحل أية مشاكل تواجههم.

وأكد أن البوابة سوف تسهم كثيرا في تسهيل الإجراءات وتيسير السفر من المنافذ والمطارات، مشيرا إلى أن هناك ارتياحا وإشادة كبيرة من الشركات بالتعامل من خلال البوابة.

ومن جانبه، وذكر أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، والمستشار التنفيذي والمتحدث الرسمي لبوابة العمرة المصرية، أن حصول المعتمر على رمز «الباركود» يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، ويتيح «الباركود» للجهات المسؤولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما والتدخل الفورى لحل أي مشاكل تواجهه.

وأضاف أن إنشاء البوابة جاء للتسهيل على المواطنين وضمان حقوقهم ولتكون المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة، مشيرا إلى أن البوابة سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذي له حق اختيار الشركة التي ستقوم بتنظيم رحلته من خلال الشركات المسجلة على البوابة، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة.

وطالب المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة ضرورة التعامل مع شركات السياحة المسجلة فقط على البوابة الإلكترونية للعمرة والتي تقوم بتنفيذ الرحلات تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة ومتابعة لحظية من غرفة الشركات لضمان نجاح الموسم وحقوق المواطنين.