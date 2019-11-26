شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بسرعة نقل «فريال محمد» للمستشفى ورفع كفاءة منزلها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة إنسانية سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحالة السيدة «فریال محمد»، 65 عامًا، وجه الرئيس بسرعة نقل الحالة لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية، ورفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث اللازم.

وبناء على توجيهات الرئيس، توجه فريق التدخل السريع لوزارة التضامن الاجتماعي لفريال محمد، وتم نقلها لمستشفى دار الشفاء ومتابعة حالتها الصحية وتوفير كل الاحتياجات الطبية اللازمة، وقيام الوزارة برفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث المناسب.

كانت «فریال محمد» تعاني من أمراض السكر والقدم السكرى والضغط، وتتخذ من أحد أرصفة وسط البلد مقرا لها، وتقوم ببيع بعض الخردوات لتعيش من مكسبها البسيط.

الرئيس السيسي يوجه بسرعة نقل حالة فريال محمد لأحد المستشفيات

الرئيس السيسي يوجه بسرعة نقل حالة فريال محمد لأحد المستشفيات

الرئيس السيسي يوجه بسرعة نقل حالة فريال محمد لأحد المستشفيات