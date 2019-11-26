شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك المجال الجوى فوق واشنطن وانطلاق مقاتلات وإغلاق البيت الأبيض..( صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الانباء "رويترز"، خبرا عن انتهاك المجال الجوى فوق واشنطن وانطلاق مقاتلات وإغلاق البيت الأبيض

وقال مسؤولون أمريكيون، إنه لا يعتقد أن الطائرة التي أدت إلى إغلاق البيت الأبيض بعد انتهاك المجال الجوي معادية

من جانبها أفادت سي.إن.إن بإلغاء قرار إغلاق البيت الأبيض .



عميل سرى يتابع

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يتنقل عملاء الخدمة السرية فى جميع أنحاء البيت الأبيض بالبنادق المرسومة