شكرا لقرائتكم خبر عن "السيسى" و"بورسعيد"..يتصدران تريند تويتر بالتزامن مع افتتاح مشروعات قومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجهت الأنظار اليوم الثلاثاء، إلى بورسعيد لمتابعة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعدد من المشروعات القومية .

وبرز ترند "السيسى" و"بورسعيد" ضمن الأكثر تداولا فى الترند المصرى اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع تواجد الرئيس لافتتاح عدد من المشروعات القومية.



ترند مصر

وغرد رواد تويتر، بعدد من أبرز تصريحات الرئيس خلال تواجده، كما أشادوا بحجم الانجازات التى تحققت على أرض الواقع، وحجم المشروعات الكبرى التى تجرى على أرض الكنانة الفترة الماضية، فغرد أحدهم:" الإدارة التي تعمل في كل الاتجاهات هي التي تستحق البقاء، القائد العظيم سيادة الرئيس السيسي".

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وغردت مدونة :" ربنا معاك يا سيسى"، وأشاد عدد من المغردين، باللفتة الإنسانية التى قام بها الرئيس السيسى، إذ كسر البروتوكول وتوجه للأطفال المشاركين فى احتفال افتتاح أنفاق 3 يوليو، لالتقاط الصور معهم، مؤكدين أن الفيديو أسعدهم فغردت المدون وليد حافظ:" أحلي فيديو أشوفه من مدة البهجة و الأمل و التفاؤل غير طبيعية".

وغرد آخر :"أي مصري عادي و طبيعي هايكون فرحان النهارده بافتتاح مشاريع علي أرض مصر تخدمه و تخدم أولاده من بعده، اللي مش حاسس إنه فرحان يراجع نفسه وربنا يهديه".



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