السيسي: "عشان تعمل مستقبل لبلدك لازم تشقى وتتعب أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يتم الآن تجهيز 19 ألف فدان من أفضل المزارع السمكية في العالم بمنطقة شرق بورسعيد.

وأضاف خلال افتتاح عددًا من المشروعات القومية في محافظتى بورسعيد وشمال سيناء: "التكلفة المالية لتجهيز الأرض كبيرة، الأرض شديدة الصعوبة ومحتاجة مليارات الجنيهات، والدولة بتعمل كل دة لتهيئة الأرض للمستثمر".

وتابع:"الدولة بتصرف بالمليارات، وبقول عشان نعرف إنه عشان تعمل مستقبل لبلدك، لازم تشقى وتضحى أوي وتبقى عارف كويس أوي أنت بتعمل إيه.. وبقول لرئيس الهيئة، أنت معانا في التمويل، من فضلكم نكمل شغلنا.. احنا بنتكلم في مليارات".

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وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عدد من المشروعات القومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.

ومن بين المشروعات، أنفاق 3 يوليو، والتي تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس.