"من القاهرة لبورسعيد في ساعة وربع".. 10 معلومات عن محور 30 يونيو​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، محور 30 يونيو، الذي يربط بين أقاليم "قناة السويس- الدلتا- القاهرة- البحر الأحمر". ويستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن محور 30 يونيو عبر السطور التالية: - يربط أربع أقاليم تنموية "قناة السويس- الدلتا- القاهرة- البحر الأحمر". - طريق حر مزدوج بطول 95 كيلومترا وعرض 80 مترا. -كل اتجاه يتكون من 5 حارات مرورية (حارتان للنقل الثقيل و3 حارات للمركبات). - يشمل 10 كباري رئيسية و6 كوبري فرعي، ويوجد به على 16 نفقا. Advertisements - يضم 4 محطات رسوم للشاحنات والسيارات، ونقاط إسعاف. - يبدأ من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولي الساحلي "بورسعيد- دمياط"، ويمتد جنوبًا حتى علامة الكم 94 طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي. - يختصر الوقت من بورسعيد إلى القاهرة لتصبح 75 دقيقة. - شارك في تنفيذ المحور حوالى 2000 معدة متنوعة، و50 ألف عامل. - تم استخدام 34 ألف طن حديد تسليح وباكيات معدنية. - 17.4 مليون متر مكعب إجمالي كميات الحفر والردم والإحلال والتكريك بالمحور.

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