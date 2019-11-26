زاهي حواس يحصل علي الوسام الذهبي من صربيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تقلد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، الوسام الذهبي من مؤسسة كاريك، في حضور 500 من المثقفين والسياسيين بصربيا، وسفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي.

وقدمت الجائزة الي خمسة آخرين في احتفالية عالمية بمدينة بلجراد.

ويعتبر زاهي حواس أول عربي وأفريقي يحصل على هذه الجائزة.

وخلال الحفل، جرى عرض فليما تسجيليًا يتناول حياته واكتشافاته، ثم القي كلمة قال فيها إنه نشأ في قرية صغيرة بدمياط وأول ما عرف كان بلجراد والقاهرة، وعشق مجال الآثار، مضيفا: "أقدم هذه الجائزة إلى الشعب المصري".​