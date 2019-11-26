الوزير: إعفاء معدات الري من رسوم المرور خلال فترات الطوارئ والسيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الفريق كامل الوزير وزير النقل، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين.

ورحب الدكتور عبدالعاطي بوزير النقل والوفد المرافق له من قيادات الوزارة وأثنى على روح التعاون والإخاء السائدة بين القيادات التنفيذية بالوزارتين، وأشاد بالمجهودات المبذولة من جانب كلا الجانبين لتذليل كافة العقبات لتنفيذ المشروعات المشتركة.

وشهد اللقاء استعراض المشروعات المشتركة بين الوزارتين بهيئاتهم واستهدف الاجتماع بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية التحتية فيما يخص مجالات الطرق والنقل النهري وتم الاتفاق على سرعة نهوها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأشاد الفريق كامل الوزير، بحسب بيان، بفريق العمل من الوزارتين خاصة في ضوء التعاون والتكامل بينهم لتحقيق أفضل النتائج وتنفيذ كافة المشروعات المشتركة وطالب سيادته بسرعة إنجاز بعض المشروعات والعمليات الجاري تنفيذها مثل تغطية ترعة دكرنس المجاور للبحر الصغير لتنفيذ مشروع طريق دكرنس المزدوج.

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وأفاد المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي، أنه يجرى تصنيع المواسير طبقا للمواصفات المطلوبة وسيتم إنجاز ما يزيد عن 50% من حجم العملية خلال الاربعة أشهر القادمة لإتاحة الفرصة لهيئة النقل للبدء في تنفيذ الطريق، وستكمال تغطية جنابية الخيرية حتى كوبري شربين، في إطار الخطة القومية للطرق بتنفيذ طريقين شرق وغرب النيل مزدوجة وتنفيذ محاور أفقية ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة مراعاة الاشتراطات عند التنفيذ.

ووفى سياق آخر تم الاتفاق على التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتبنى مبادرة متعلقة بزراعة جسور المجاري المائية بأشجار الكافور والكازورين، للمحافظة عليها من النحر والانهيار في ضوء ما تعانية تلك الجسور من تعديات وتأثر نتيجة عمليات التطهير وظهر ذلك جليا في بعض الترع والمصارف.

وجدير بالذكر انه تم الاتفاق على التنسيق بين كلا من وزارة الموارد المائية ووزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد بخصوص تنفيذ الكباري طبقا للخطة العاجلة أمام المزلقانات الجديدة وأن تراعي تيسير عملية السير وعبور السكة الحديد.

كما أشاد الوزيران بالتنسيق المتبادل بشأن أعمال تكريك المجرى الملاحي لنهر النيل والمجهودات والاستعدادات التي بُذلت لمواجهة الموسم السياحي 2019/2020.

وفي ضوء ما تواجهه أجهزة وزارة الموارد المائية والري من صعوبات الحركة والتنقل بمعداتها للتعامل مع آثار الأمطار والسيول، وجه الفريق كامل الوزير بإعفاء المعدات الخاصة بوزارة الموارد المائية والري من رسوم المرور خلال فترات الطوارئ والسيول والتنسيق الكامل مع هيئة الطرق والكباري بذات الشأن.​