اتهموا بشهادة الزور.. النيابة تطالب بمعاقبة شهود في "حرق كنيسة كفر حكيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تحفظت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، على 4 من شهود إثبات، جاءوا للإدلاء بأقوالهم، في إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

جاء ذلك خلال استماع المحكمة لأقوال شهود الاثبات، وبعد تناقض أقوالهم سألتهم المحكمة إذا كانوا مصرين على هذا التناقض من عدمه، فأجابوا بأنهم "قولنا اللي شوفناه"، فيما وجهت لهم المحكمة تهمة الشهادة الزور، وواجهتهم بذلك فأصروا على أقوالهم.

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وعلى جانب آخر طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين تطبقًا لمواد القانون، فيما قال دفاع شهود الإثبات الأربعة، إن المحكمة قد أعطت رأيا في الدعوى قبل الفصل فيها، وهذا بمثابة تكوين عقيدة ضد المتهمين بتوجيه الشهادة الزور إلى شهود الإثبات.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، تهم منها التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.