محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أفاد مصدر أمني مسئول، بأن وزارة الداخلية، وافقت على الطلب المقدم من بعض السيدات والجمعيات النسوية، لتنظيم واقفة تضامنية بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمحافظة على حقوقهم، وفقًا الإجراءات القانونية المتبعة.
كانت عدد من السيدات الأعضاء بجمعية نهوض وتنمية مصر المشهرة برقم 3528؛ تقدمن بطلب لمأمور قسم شرطة قصر النيل للحصول على تصريح لتنظيم وقفة تضامنية على قانون الأحوال الشخصية الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: الداخلية توافق على تنظيم وقفة تضامنية بشأن قانون الأحوال الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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