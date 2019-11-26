تأجيل محاكمة 37 متهمًا في الاستيلاء على أموال مصابي الثورة لـ27 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابي وأسر شهداء ثورة يناير، بما يبلغ 30 ألف جنيه، عن طريق تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث ثورة يناير، لجلسة 27 يناير.

نسبت النيابة العامة للمتهمين بهذه القضية، أنهم خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، قاموا بالاشتراك مع مجهولين في تزوير محررات رسمية، عبارة عن تقارير طبية منسوبة لعدة مستشفيات حكومية.

وأضافت التحقيقات، أنهم استعملوا تلك المحررات المزورة في تقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابي وأسر الشهداء.