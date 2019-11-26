بسبب خلافات الجيرة.. ضبط شخصين شرعا في قتل آخر في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص بالمنوفية، بسبب خلافات الجيرة.

كان مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق- 30 سنة، مقيم قرية دروة بدائرة المركز "مصاباً بطلق ناري") حالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.. بالانتقال بالفحص وسؤال شقيقه اتهم نجل عمه بإحداث إصابته بسلاح ناري كان بحوزته على إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات بسبب الجيرة.

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فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنوفية توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (شخصان- مقيمان بذات القرية) وأنهما لاذا بالهرب إلى منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم ضبط المتهمَيْن، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وبإرشادهما تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة (2 بندقية آلية - 2 خزينة- 22 طلقة لذات العيار)، وأقرا بحيازتهما وإحرازهما للأسلحة النارية المضبوطة بدون ترخيص، وأنها ذاتها المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.