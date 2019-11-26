أخبار مصر | برلمانية: الدولة تهتم بتنمية سيناء وإقليم قناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: الدولة تهتم بتنمية سيناء وإقليم قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عددا من المشروعات القومية بمحافظتى بورسعيد وشمال سيناء وعلى رأسها أنفاق بورسعيد، مؤكدة اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتنمية سيناء وإقليم قناة السويس.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات والتي من بينها المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة والمرحلة الأولى من أرصفة ميناء شرق بورسعيد ومحور 30 يونيو وأنفاق 3 يوليو "أنفاق بورسعيد، أحد الآليات الرئيسية لإقرار التنمية بمحافظات القناة وسيناء، حيث تمثل البنية التحتية للمشروعات الاستثمارية بالمنقطة.

ووجهت النائبة، الشكر للمشاركين والعاملين في هذه المشروعات التي تم افتتاحها اليوم، مؤكدة أنها تم تنفيذها في زمن قياس ومستوى احترافي ومتطور للغاية، حيث سوف تساهم هذه المشروعات في إنجاح المنطقة على المستوى الاقتصادي والخدمي.