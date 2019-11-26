أخبار مصر | تعرف على نتائج اليوم الأول من الأسبوع الخامس لدوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج اليوم الأول من الأسبوع الخامس لدوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، نتائج اليوم الأول من الأسبوع الخامس لدوري مراكز الشباب النسخة السابعة، والذي تنظمه الوزارة للعام السابع علي التوالي، بمشاركة 600 مركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية.

وانتهت المباريات بـ116 مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 22 مواجهة بين مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرز اللاعبين 541 هدف في 138 مواجهة.

وسجلت مراكز شباب محافظة الأقصر أعلي معدل تهديفي في الجولة الأولى للأسبوع الخامس بـ39 هدف من "8" مباريات، وجاءت مراكز شباب البحر الأحمر الأقل تهديفًا بـ6 من مباراة وحيدة.

وتستكمل مباريات الأسبوع الخامس من الدوري غدًا الأربعاء، وتعد مباريات هذا الأسبوع هي نهاية الدور الأول من الدوري، على أن يبدأ الدور الثاني في بداية ديسمبر القادم.

