أخبار مصر | مذكرة لنقيب الصحفيين للمطالبة بعقد لجنة استثنائية للمؤجلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة لنقيب الصحفيين للمطالبة بعقد لجنة استثنائية للمؤجلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب عدد من الزملاء الصحفيين المؤجحلين من لجنة القيد لجدول تحت التمرين، مجلس نقابة، برئاسة ضياء رشوان، بتحديد موعد انعقاد لجنة قيد تحت التمرين الجديدة، أو التوافق على عقد لجنة "استثنائية" للمؤجلين، باعتبار أنه تم تأجيلهم بسبب العدد وليس لأي سبب مهني آخر، وهو ما حدث في مجالس سابقة، بحسب بيانهم الذي أصدروه للتوقيع اليوم من أعضاء الجمعية العمومية.

وجاء نص البيان كالآتي:

" السيد / نقيب الصحفيين.. ضياء رشوان

تحية طيبة وبعد...

نتقدم لسيادتكم - نحن دفعة تحت التمرين المؤجلة من يناير 2019 -، بطلب لتحديد موعد لجنة القيد في اقرب اجتماع لمجلس النقابة علي أن يكون الإعلان بشكل رسمي.

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ونلتمس من سيادتكم الموافقة علي هذا الطلب، وذلك بعد تضارب مواعيد انعقاد اللجنة، فكل المؤجلين انهكهم التعب بعد سنوات من العمل داخل دروب الصحافة، فلم يكن حلم الانضمام لـ"قلعة الحريات" سوى شرف نسعى إليه، ولكن الحلم تم "إيقاف تنفيذه" وسط حالة من الغموض سيطرت على موعد انعقاد لجنة القيد المقبلة "تحت التمرين".

نحن دفعة المؤجلين، والمُوقعين أدناه من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لا نطالب سوى بتطبيق وتفعيل نصوص لائحة القيد الصادرة بتاريخ 10/10/2015، وتحديدًا المادة (4) من اللائحة، والتي تقضي بفتح باب تلقي طلبات القيد "مرتين"، في الفترة من أول يناير وحتى نهاية فبراير، وفي الفترة من أول يوليو وحتى نهاية أغسطس من كل عام.

ونلتمس من سيادتكم، ومجلسكم المُوقر، رد الحقوق لأصحابها، من خلال السعي لإصدار قرار بفتح لجنة القيد "تحت التمرين" في الفترة من أول يناير وحتى نهاية فبراير المقبل، أو عقد لجنة "استثنائية" للمؤجلين باعتبار أنه تم تأجيلنا بسبب العدد وليس لأي سبب مهني اخر، وهو ما حدث في مجالس سابقة خاصة.

وهذا أقل حقوقنا التي نطالب بتطبيقها بما لا يخالف القانون واللائحة الداخلية، وذلك بعد إتمام كافة الدورات للزملاء الجدد، علي أن يكون موعد انعقادها في مارس من نفس العام".