أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تحتفل بختام وإعلان جوائز مسابقة إبداع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تحتفل بختام وإعلان جوائز مسابقة إبداع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بختام مهرجان إبداع أعضاء مراكز الشباب في موسمه الثاني والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

يقام الحفل علي مسرح القبة بجامعة القاهرة يوم الخميس الموافق 28 من نوفمبر الجاري الساعة السادسة مساءا بمشاركة الفنان حمادة هلال وأوركسترا وزارة الشباب.

ويتضمن الحفل توزيع جوائز علي الفائزين كما يتضمن العديد من فقرات الفنون الشعبية والانشاد الديني والترانيم والموسيقي والغناء.