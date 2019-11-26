أخبار مصر | وزير الأثار يستقبل نواب البرلمان في قصر البارون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأثار يستقبل نواب البرلمان في قصر البارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل صباح اليوم، الدكتور خالد العناني وزير الأثار بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة، النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والأعلام وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك لتفقد آخر مستجدات أعمال مشروع ترميم القصر تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، وإعادة تأهيله ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي هيليوبوليس على مر العصور.

تضمنت الزيارة جولة بحديقة القصر لتفقد اعمال الأسوار و منطقة الاستقبال والتذاكر وخدمات الزائرين و عربة الترام القديمة لحي مصر الجديدة المعروضة بها، بالاضافه الى القصر من الداخل و أدواره المختلفة والسطح الخاص به.

وخلال الجولة، استمع وزير الآثار وأعضاء اللجنة إلى شرح مفصل عن أعمال الترميم التي تم تنفيذها، ومشروع إعادة تأهيل القصر وسيناريو العرض بالقاعات المختلفه به، كما ناقشوا مسار الزيارة داخل القصر وقاعاته.

وقال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، ان نسبة الأعمال التي تم الانتهاء منها بالقصر تبلغ ٩٥٪؜ ، وهي تتم على قدم وساق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمهيداً للافتتاح الوشيك، وتبلغ تكلفه المشروع أكثر من ١٠٠ مليون جنيه.

وبدأت أعمال الترميم منذ يوليو 2017، حيث تجرى على قدم وساق بتكلفة بلغت 104 ملايين جنيه، تساهم الحكومة البلجيكية فى المشروع بمنحة قدرها 16 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائى لأسقف قصر البارون، وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، وإستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك، والانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسي، و التماثيل الرخامية بالموقع العام، كما تم البدء فى أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به.