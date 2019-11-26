أخبار مصر | النائب العام المساعد يستقبل وفد نقابة الأطباء ويعد بحل كل الأزمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام المساعد يستقبل وفد نقابة الأطباء ويعد بحل كل الأزمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه اليوم، الثلاثاء، وفد نقابة الأطباء الممثل فى نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، ومقرر لجنة الحريات دكتور محسن عزام، إلى مكتب النائب العام، واستقبلهم المستشار سعد چورچ، النائب العام المساعد والمدير الفنى لمكتب النائب العام، لعرض ازمة الحبس الاحتياطى للأطباء.

وقدم الوفد مطالبة للمستشار سعد جورج، والتي جاءت ابرزها كالآتي:

اولًا: اعتراض نقابة الأطباء على حبس الأطباء الإحتياطى فى القضايا المهنية، ومن جانبه ابدى المستشار تفهمه لإعتراض النقابة، ووعد بخط مفتوح مع النقابة فى أى من تلك الوقائع، ونوه ممثلى النقابة عن القانون المقدم من النقابة بشأن تنظيم المساءلة القانونية ورحب من جانبه بالتعاون مع لجنه اداب المهنة فى النقابة فى القضايا الشائكة من الناحية الفنيه.

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ثانيًا: طالب ممثلى النقابة بإخطار النقابة باى تحويل لطبيب من النيابة للقضاء التزاما بقانون النقابة وحتى لا تفاجأ النقابة او الأطباء بقضايا يتم الحكم فيها بشكل غيابى أو قرارات ضبط وإحضار نتيجة عدم إخطار الطبيب، ووعد أن تلك النقطه سيتم تفعيلها.

ثالثّا: ناقش ممثلى النقابة القضايا الاربعة التى تمثل معظم الشكاوى المتعلقة بشكوى اهل الأطباء قيد الحبس وهى الإختفاء دون معرفة مكان الإحتجاز والزيارة وتلقى العلاج وسوء المعاملة بكافه اشكالها وتضيقات الزيارة.

واستعرض وفد النقابة كل هذه الشكاوى، ونوه عن القضيه ٤٤٨ لعام ٢٠١٩ والمتعلقة بالزملاء أعضاء نقابة الأسنان والصيادله بإعتبار أن النقيب هو رئيس إتحاد المهن الطبية وإلتزاما بدور نقابة الأطباء بإعتبار أن الطبيب هو رأس المنظومة الطبية، ووعد المستشار ببحث كافة تلك الشكاوى ومتابعتها.

ومن ناحيتها تثمن نقابة الأطباء هذه الإستجابة فى الإستماع والتفاهم مع وفد النقابة من جانب النائب العام المساعد والمدير الفنى لمكتب النائب العام.