أخبار مصر | "جبهة الإصلاح النقابي" تندد بما أسمته "تزوير عمومية المحامين"

وقالت الحملة، في بيان لها، إن الجمعية العمومية التي تم عقدها أمس الإثنين، شهدت خرق للقانون واللوائح وكل الأعراف النقابية ومن تزوير غير مسبوق لإرادة المحامين بالجمعية العمومية، والذي كان على مرأى ومسمع من كل من حضر الجمعية من المحامين والإعلاميين.

وأضافت الجبهة في بيان لها منذ قليل، إذ يطمئن من يقوم بالتزوير أن من يشرف على الجمعية هو ذاته من يحمل أوزار الميزانية واوزار مراقب حساباته، لعقم في قانون المحاماة، لا يمنح للمحامين أي اشراف محايد فيترك المحامين فريسة للمتنعمين بأموالهم، ويكون النقيب ومجلس النقابة وموظفيهم هم الخصم والحكم، ولا يسمح بالتصويت لمحامي الأقاليم في محافظاتهم، ليغيب المحامون ولا يأتي الا من يساهم في تغييب ارادة المحامين.

وأكدت الجبهة استمرارها بكل قوة في فضح عوار الميزانيات وتعرية الوجه القبيح لجادو مراقب الحسابات، المحاط بالشبهات، بحسب الجبهة، ولا يمكن أن يطهر هذه الميزانيات تمريرها بالتزوير لإرادة المحامين، ولا تنازل عن الحساب فيما حملته الميزانيات من شبهات قوية في جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، واهداره والاهمال في صيانته والتي تم كشفها لنا بعد أن اجبروا على نشر قوائمهم المالية المجهلة.

ونوهت الحملة بما يلي:

أولًا: أن قرارها بالمشاركة في الجمعية لم يكن لتغيير هذا الواقع الأليم المزري الذي تحيا فيه نقابة المحامين منذ وطأت أقدام النقيب الحالي مجلسها ومعه جماعة الاخوان المسلمين والحزب الوطني، ولم يكن المشاركة من الجبهة إلا لكشف وفضح تزوير ارادة المحامين وتوثيق ما جرى من مهازل بالفيديوهات والصور وشهادات الشهود الموثقة.

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ثانيًا: تعلن الجبهة أنها تقدمت صباح اليوم بالطعن على القرارات الصادرة عن الجمعية بشأن تمرير الميزانيات وتعيين المدعو: أحمد ابراهيم جادو، مراقبا للحسابات.

ثالثًا: جارٍ إعداد البلاغات اللازمة وتقديمها للنائب العام بشأن الانحرافات المالية والجرائم التي شهدتها الميزانيات، ونثق تماما في أنه لن يتوانى في تحقيق هذه البلاغات واتخاذ اللازم بشأن ما حوته من جرائم ضد من ارتكبها.

وكان أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، اعتماد الجمعية العمومية العادية والتي عقدت أمس الإثنين، لزيادة المعاشات، وميزانيات أعوام 2016، 2017، 2018، ومراقب الحسابات.

وكشف "عاشور"، خلال مؤتمر صحفي له عقب انتهاء عمليات الفرز عن مشاركة 18 ألف و22 محامي، بينما كانت الأصوات الصحيحة 17 ألف و559 محامي، ووافق 16 ألف و681 محامي على زيادة المعاشات، بينما وافق 15 ألف 303 على اعتماد الميزانيات، كما وافق 15 ألف و150 محامي على تعيين المحاسب أحمد جادو مراقبا لحسابات النقابة العامة، واصفا المشاركة بالجمعية العمومية بالأعلى في تاريخ النقابة.