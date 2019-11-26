أخبار مصر | وزير القوى العاملة يستقبل وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.. ويبحثان "خدمة سوق العمل"

حضر اللقاء من جانب الوزارة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.

وأكد وزير القوي العاملة، أهمية دارسات سوق العمل بما يخدم مستقبل التوظيف في مصر بصورة مباشرة من خلال فهم كامل لآلية سوق العمل المصري، وأهمية وضع خطط يتم التنفيذ من خلالها ووضع أهداف نسعى بالشراكة للوصول إلى تحقيقها، مشددا على أهمية اتخاذ خطوات جادة في هذا الطريق، مضيفًا أن القوى العاملة ستقدم كل الدعم اللازم في هذا المجال باعتبارها هي الجهة المعنية بسوق العمل المصري وبما تمتلكه من مكاتب تشغيل منتشرة على مستوى الجمهورية.

من جانبه قدم الوفد شكره للوزير على التعاون الكبير بين وزارة القوى العاملة والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي لخدمة سوق العمل المصري، وبما يخدم آلية التشغيل في مصر، مؤكدًا سعي الوكالة الألمانية الدؤوب لتعميق الشراكة مع وزارة القوى العاملة باعتبارها الجهة المعنية بسوق العمل ومعلوماته في مصر.