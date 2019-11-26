أخبار مصر | وكيل "سياحة البرلمان" يتوقع بقاء وزير الطيران في منصبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "سياحة البرلمان" يتوقع بقاء وزير الطيران في منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع النائب محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، استمرار الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، في منصبه، مؤكدًا أن الوزير يعد مكسبًا للوزارة، نتيجة الجهود التي يبذلها لتطوير العديد من المطارات لتواكب أحدث التطورات العالمية، من تأميين وتحسين الخدمة للمواطنين والقادمين إلى مصر.

وأشاد "عبدالمقصود" في تصريح لبوابة الخليج 365، بعودة الطيران الانجليزي لشرم الشيخ في عهد الوزير، لأنها تعد بمثابة شهادة دولية بالحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها مصر، وتأمين المطارات المصرية على أعلى مستوى، أما عن حضور الوزير للمجلس، قال: "إن الوزير ملتزم بحضور اجتماعات اللجان، وفي حالة تغيبه تكون نتيجة التعرض لظرف قهري".

وعن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، قال وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، إن الوزيرة تبذل جهدا كبير في مجال السياحة، وتتواصل مع كافة وسائل الإعلام الأجنبية لتعكس الصورة الإيجابية لمصر أمام دول العالم.

وأشاد النائب بقيام الوزارة بإطلاق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية في سبتمبر الماضي، وذلك في ضوء محور تطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، والتي تعزز الترويج لأنماط جديدة، مشيرًا إلى أن الوزيرة تستجيب على الفور في حالة استدعائها لحضور الاجتماع.