أخبار مصر | فرج عامر: منطقة القناة ستكون واحدة من أهم المناطق الاستثمارية والصناعية الكبرى عالميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: منطقة القناة ستكون واحدة من أهم المناطق الاستثمارية والصناعية الكبرى عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان أهمية المشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمحافظتي شمال سيناء وبورسعيد مؤكدا أن هذه المشروعات سوف تجعل من منطقة القناة واحدة من اهم المناطق الاستثمارية والصناعية الكبرى على مستوى العالم.

وقال عامر، إن الرئيس السيسي، كان واضحا وصريحا عندما أكد أن تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحا منذ 15 عاما لكنه تأجل العمل فيه بسبب حجم الأموال الكبيرة المطلوبة مشيدا بتاكيد الرئيس السيسى بأن شبكة الطرق من القاهرة في اتجاه بورسعيد والإسماعيلية والعين السخنة سواء كانت طولية أو عرضية على امتداد من بورسعيد إلى السويس أو محور 30 يونيو، علاوة على المحاور الموجودة شرق القناة، عمل ضخم جدا وتكلفته كبيرة للغاية والهدف منها هو تهيئة النجاح للمنطقة وإذا أردنا عمل منطقة اقتصادية في الأربع مناطق الصناعية، سواء في شرق بورسعيد أو السخنة أو شرق وغرب القنطرة والإسماعيلية كان لابد من عمل حجم هذا العمل لكى يسهم في حركة النقل وأن محور 30 يونيو والذي يبدأ من بورسعيد وحتى العين السخنة وهو مواز لطريق الإسماعيلية ـ بورسعيد بلغت تكلفته 8.5 مليار جنيه.

وتوقع المهندس محمد فرج عامر، مستقبلا كبيرا وواعدا لهذه المنطقة فى مجال جذب الاستثمارات العالمية والمحلية لإقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية فى المناطق الصناعية خاصة بعد ان اصبحت المنطقة باسرها مؤهلة بعد مشروعات البنية الاساسية والتحية ومشروعات الطرق والانفاق والكباري التى تم تنفيذها وبمواصفات قياسية عالمية بالمنطقة.