أخبار مصر | التعليم تطلق شهادة صلاحية خاصة بالإعارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تطلق شهادة صلاحية خاصة بالإعارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة بالمعلمين بالإعارات والإجازات بدون مرتب بهدف العمل، وذلك بهدف تحسين صورة المعلم بالخارج وعودة قوة مصر الناعمة، باعتبار المعلمين بالخارج سفراء لمصر وبالتالي يجب تزويدهم بالمهارات المطلوبة.

وأضاف "عمر" خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أنه سيتم إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة للعمل بالإدارات التعليمية وللموجهين والمنتدبين بالإدارات عن طريق وضع ضوابط محددة ستعلنها الوزارة عبر رابط إلكتروني محدد، وسيتم منحه دورة تدريبية بالأكاديمية المهنية للمعلمين تتيح لهم الانتداب للإدارات المختلفة.