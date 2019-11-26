أخبار مصر | "التعليم" تعلن تفاصيل 3 شهادات صلاحية للترقية للمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلن تفاصيل 3 شهادات صلاحية للترقية للمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن هناك 535 قضية، تم إحالتها للنيابة الإدارية من الشكاوى والقضايا والتظلمات المقدمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شهر يناير حتى أكتوبر 2019، وتم إصدار توجيهات الإدارات التعليمية للسير في إجراءات فصل المعلمين المخالفين وهم 1876 معلما.

وكشف نائب وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي، عن أن هناك أنواع من شهادات الصلاحية تم اعتمادهم في آخر قرار للأكاديمية المهنية للمعلمين، وهي شهادات متخصصة يتم تطويرها وفق احتياجات التعليم في مصر لإكساب المعلم مهارات معينة ومحددة، لافتا إلى أنها متاحة من شهر يناير المقبل.

وأضاف "عمر" أن شهادة الصلاحية سيتم منحها بدءا من العام المقبل وتقوم على مهارات التعايش والأخلاقيات، ومهارات العمل والالتزامات والواجبات ويتم تصميم مؤشرات وأدوات القياس.

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وتابع أن مؤتمر عمداء كليات التربية الذى عقد خلال الفترة الماضية أوصي بمنح شهادات صلاحية للترقي تم اعتمادهم من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضاف أن ملف ضم المدة من أكثر الأمور التي تؤرق المعلمين سواء لربط الخبرة للترقيات والماليات وتم حلها ووضع ضوابط، موضحا أن هناك قوانين تتداخل والفتاوي المتلاحقة أوصت علي وجوب عمل المعلم 5 سنوات متواصلة.

وأعلن إطلاق 3 أنواع لشهادات الصلاحية للترقي، العادية الأولى مدتها 5 سنوات، والمتقدمة 4 سنوات، والعليا 3 سنوات، وهذه الشهادات الجديدة توفر السنوات للمعلم عن طريق شهادات متخصصة تتطور من قبل كليات التربية والمتخصصين تتيح مهارات