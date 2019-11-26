مصر | ضم متهم جديد للمعاد إجراءات محاكمتهم بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضم متهم جديد للمعاد إجراءات محاكمتهم بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة بضم اوراق إعادة محاكمة المتهم طارق إبراهيم أحمد زايد عيد والمقيد برقم 67 بأمر الإحالة في القضية العروفة إعلاميًا بـ " حرق كنيسة كفر حكيم " وذلك إلى أوراق إعادة محاكمة المتهمين الخمسة المعاد إجراءات محاكمتهم في القضية.

ومن الجدير بالذكر أن المتهم طارق عيد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد ونظرت محكمة النقض الطعن المقدم منه وأمرت بإعادة محاكمته من جديد وصدر له قرار عفو رئاسي مع آخرين.

وقدمت النيابة العامة في بداية الجلسة كتابا من قطاع مصلحة السجون - إدارة شئون المساجين مؤرخ 14 نوفمبر 2019 موجهة الي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية بإرسال صورة طبق الأصل من قرار رئيس الجمهورية رقم 232 باسم طارق إبراهيم أحمد زايد عيد في القضية رقم 6872 لسنة 2014 جنايات كرداسة فقد نص القرار بمادته الأولى برفع العقوبة عنه الأصلية أو العقوبة التبعية على عدد 65 متهما محكوم عليهم الوارد أسمائهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة وذلك مالم يكن أي منهم محكوم عليه في قضايا أخرى.



وباشرت المحكمة على الكتاب بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم. وباشرت المحكمة على الكتاب بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي. كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة. Advertisements ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات. وجاء بامر الاحالة المتهمين اشتركوا فى تجمهر مع ـــ باقي المحكوم عليهم غيابياـــ مؤلف من اكثر من الف شخص من شأنه جعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملها بالقوة والعنف مع حمل بعض المتجمهرين أسلحة نارية وأدوات والحريق العمدي لدور العبادة والسرقة والاتلاف العمدي وأن المتهمين تنفيذًا للغرض من التجمهر وتنفيذًا لغرضهم الإرهابي انتقما منهم لسلطات الدولة والتأثير عليهم بجعل السلم العام فى خطر وذلك لفضهم اعتصامي رابعة والنهضة فى ذات اليوم صباحا والقائم من قبل جماعة الاخوان الارهابية قاموا ليلا باضرام النيران وباحراق وتخريب عمدي لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة وسرقة محتوياتها ـــ وحازوا وبعض المتجمهرين أسلحة نارية غير مششخنة وافردة خرطوش وبنادق آلية وذخائر، واستعرضوا القوة ضد كل من حاول من الاهالي اطفاء النيران بالكنيسة لترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وظلت نية الاعتداء الارهابي مصاحبة لهم اثناء التجمهر وقد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور من حرق واضرام النيران بالكنيسة واتلاف وسرقة محتوياتها وحاز بعض المتجمهرين اسلحة نارية وذخائر وترويع الأهالي وبث الرعب فى نفوسهم وهو ما يتحقق به عناصر جريمة التجمهر بركنيها المادي والمعنوي وما يتحقق به معنى الارتباط بين هذه الجرائم.

فإن هذا الارتباط يمتد إلى الجرائم جميعًا التى اتهم المتهمون بها ما يقتضى اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لاشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات فى حق المتهمين جميعا الشركاء فى التجمهر بحسبان ان مسئولية المشتركين في التجمهر طبقا‏ لنص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه: " إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائيًا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور "، فيجب لأخذ المشتركين في التجمهر وفقًا لذلك النص، فضلًا عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكه.